В Минске открылась выставка «Кавказу... Александр Рубец» – пообщались с художником

Алеся Алехнович, ведущая: И сегодня в нашей студии Александр Михайлович Рубец, член-корреспондент Российской академии художеств, а также Константин Витальевич Петров, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств. И говорить мы будем о приятнейшем – о творчестве.

Юрий Царев, ведущий: «Кавказ подо мною. Один в вышине. Стою над снегами у края стремнины». Вы, конечно, помните эти стихи Пушкина. Так вот, чтобы подняться к облакам, не нужно ехать ни на Арагви, ни на Терек. Кавказ ближе, чем мы думаем. А именно в произведениях нашего земляка – в Национальном художественном музее. Выставка открылась накануне.

Александр Рубец, член-корреспондент Российской академии художеств:

Напитываемся жизнью, которая происходит вокруг нас. Я живу на юге России, на Кавказе. Это огромный мир, разнообразные культуры. Но я представитель белорусского народа. Я здесь родился, здесь жили мои предки. И сейчас, живя на Кавказе, во мне постоянно появляются такие воспоминания, появляются какие-то ассоциации с Беларусью. В Беларуси я учился.

Вообще, наша группа получилась замечательно. Стали знаменитыми белорусскими художниками – Виктор Ольшевский, Светлана Горбунова, Феликс Янушкевич. Это все у нас была одна компания. И так случилось… Был Советский Союз, была одна страна, и сложилась семья у меня на Кавказе, я остался там жить.

Но вот эта культура, вот этот внутренний мир, он остался у меня прежним. Живя сейчас там, я, конечно, очень люблю эту природу, горы. Это такая стихия неповторимая. Все этим восхищаются, я тоже. И в своих работах я, конечно, отражаю то, что происходит в этом мире. Но вот эти корни белорусские постоянно проявляются в моих работах.