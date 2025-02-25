Какие работы подготовили художники на выставку «Мода. Между красотой и принуждением»? Показываем

На выставке «Мода. Между красотой и принуждением» представлены как картины, скульптуры, так и фотографии, интерактивные зоны. Все они не просто о стиле, но о жизни, обо всем, что окружает нас. Для кого-то это покажется вызовом и возможностью пересмотреть свое отношение к привычным вещам, а для некоторых экспозиция так и останется сложным искусством. В любом случае, эмоции от современного творчества точно гарантированы.

Екатерина Жученко, художник: Работа называется «Конструктор личности». Во-первых, это мое образование. Во-вторых, тема была для меня очень актуальная. Это тема жизни в социальных рамках, ограничения, как мир воспринимает меня, как я живу с этими рамками и что мне с этим делать. Выходить из них, не выходить. Как все говорят, «выйти за рамки».

А Анастасия Акулова в своей работе раскрыла тему современного сверхпотребления. Это негативная сторона моды и красоты. Идея художницы откликнулась в сердцах и других людей. Они помогли в создании композиции – приносили свои вещи прямо в мастерскую. Получился собирательный образ глобальной проблемы современности.

Анастасия Акулова, художник:

Это двустороннее высказывание. С одной стороны, оно о нас, о людях, о том, как мы, к сожалению, перепроизводим, перепотребляем вещи. И, более того, стали относиться ко всему, как к вещам: к отношениям, к людям, к животным. То есть, заполучив что-либо, приобретая что-либо, не успев даже этим воспользоваться и насладиться, мы уже хотим какую-то более новую версию.

Он одновременно и падает, то есть это как пропасть, в которую летит человек, забывая о духовном, и потребляя вещи, зацикливаясь на вещах, и, наоборот, это как надежда, что мы можем еще над этим воспарить.