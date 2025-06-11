В Лос-Анджелесе введён комендантский час
Власти Лос-Анджелеса, где уже пятый день не прекращаются массовые беспорядки пошли на отчаянный шаг. В попытке взять ситуацию под контроль в ряде районов, в том числе в центре города, ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экстренная мера принята для того, чтобы спасти жизни и имущество граждан. По данным полиции, пользуясь чрезвычайной ситуацией и занятостью полиции, группы людей начали громить и грабить магазины и частные дома. За несколько дней задержано около 500 человек.
Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса (США):
Я хотела, чтобы город знал, что я объявила местное чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и грабежи. Многие предприятия уже пострадали или подверглись актам вандализма. Поэтому я хочу вам сказать: если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать лиц, нарушающих запрет, вы будете привлечены к ответственности. Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра.
Мегаполис сейчас находится в осаде военных. 700 морских пехотинцев и еще четыре тысячи служащих нацгвардии ждут команды Белого дома, чтобы вопреки желанию властей штата, войти в город. Губернатор Калифорнии заявил, что этот шаг администрации Трампа является злоупотреблением властью и ненужной провокацией. Между тем протестное движение вышло далеко за пределы Лос-Анджелеса: демонстрации грозят охватить всю страну. Митинги и шествия прошли в Нью-Йорке, Атланте, Техасе и других штатах. В Чикаго митинги переросли в жесткие столкновения с полицией. Напомним, протесты в США вспыхнули после бесчеловечных рейдов миграционной службы и массовых задержаний.