В Лос-Анджелесе введён комендантский час

Власти Лос-Анджелеса, где уже пятый день не прекращаются массовые беспорядки пошли на отчаянный шаг. В попытке взять ситуацию под контроль в ряде районов, в том числе в центре города, ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренная мера принята для того, чтобы спасти жизни и имущество граждан. По данным полиции, пользуясь чрезвычайной ситуацией и занятостью полиции, группы людей начали громить и грабить магазины и частные дома. За несколько дней задержано около 500 человек.