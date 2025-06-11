Дни Минска в Уфе – делегация Мингорисполкома возложила цветы к Вечному огню в Парке Победы

Поле для сотрудничества и налаживания новых контактов. Дни Минска сегодня, 11 июня, стартовали в Уфе. Столица Башкортостана встречает белорусских гостей. Старт мероприятиям дала церемония возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальный комплекс на склоне Дежневской горы – место памяти и скорби для всех жителей города. Здесь расположен музей Боевой славы, а также памятники двум Героям Советского Союза – Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову, которые пожертвовали собой, чтобы дать возможность сослуживцам прорвать оборону гитлеровцев. На памятных табличках увековечены имена воинов и солдат, отдавших жизни за мирное будущее своего народа. Дань уважения героям отдали власти Минска и Уфы, участники военно-патриотических клубов и кадеты.

Эмиль Мухаметдинов, кадет Уфимского кадетского корпуса (Россия): По моему мнению, это очень важный момент, потому что мы, как кадеты, честь России, честь других стран очень уважаем и стараемся поддерживать все такие памятные моменты.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

Это наша общая история – ее надо хранить. Мы же знаем, кто не помнит свою историю, не чтит ее, тот не имеет права на будущее.

В годы Великой Отечественной, Уфа сыграла важную роль в тыловом обеспечении фронта. Город стал центром эвакуации многих промышленных предприятий, которые были перемещены из западных регионов СССР. А еще именно из Уфы вещала легендарная радиостанция РВ-1 имени Коминтерна. По 20 часов в сутки она вела антифашистские радиопередачи на 18 языках, а эфирный сигнал транслировался на оккупированные территории СССР и страны Европы. Далее в программе мероприятий – бизнес-форум, где участники определят новые драйверы развития между городами-побратимами. Также запланирована ярмарка белорусских товаров и спортивные мероприятия.