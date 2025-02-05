Большой театр запускает творческий проект «Жизнь в профессии». Первой его героиней стала Ирина Еромкина

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси:

Это новый творческий проект. Изначально его начинаем мы, балерины, уже примы, кто много лет работает в театре, кто свою жизнь уже посвятил искусству, творчеству, именно балету. Я первая балерина, кто его начинает балетом «Анна Каренина». Этот проект, наверное, как благодарность артисту за его работу. Поскольку в балет мы приходим в 10 лет, вся сознательная жизнь посвящена именно балету, наш главный балетмейстер Игорь Павлович Колб предложил таким образом сказать нам спасибо, еще раз обратить на нас внимание, показать наше искусство, наше творчество, показать наше умение, чем живет артист.

Труппа артистов большая, но у нас еще есть труппа оперы. Я думаю, что им тоже будет интересно поучаствовать в таком проекте. После спектакля будет встреча с примами. То есть я после спектакля приду в зрительный зал, можно будет обменяться эмоциями, получить автограф, задать вопрос, обняться, улыбнуться. И это, кстати, очень здорово.