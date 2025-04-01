Яркие краски и эксперименты с классикой! Показываем выставку современного искусства белорусской художницы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елизавета Барсукова – талантливая художница родом из Могилева. С детства занимается живописью. По образованию – дизайнер, так что может обучить рисованию любого желающего. Елизавета занимается творчеством уже более 20 лет. Во время обучения девушка экспериментировала с различными направлениями: классическая живопись, натюрморты, портреты. Однако ближе по духу оказалось современное искусство.

Елизавета Барсукова, художница:

Использую много поталей, блесток, контуров, различных материалов. Современная немножечко отходит от классических наших форматов, то есть это и не пейзажи, это не какие-то портреты, то есть можно делать вообще все что хочешь. Там лицо можно, если у нас учили рисовать по пропорциям, ты можешь вытянуть лицо как угодно. Можно использовать все краски. Все это очень смело, очень экспрессивно, и каждый, наверное, выражается по-своему в современном искусстве.

А этот очаровательный мишка, словно сказочный лакей, приветливо встречает гостей и открывает двери в мир искусства! Художница потратила много усилий, чтобы создать чудесного персонажа.