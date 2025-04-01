Яркие краски и эксперименты с классикой! Показываем выставку современного искусства белорусской художницы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Елизавета Барсукова – талантливая художница родом из Могилева. С детства занимается живописью. По образованию – дизайнер, так что может обучить рисованию любого желающего.
Елизавета занимается творчеством уже более 20 лет. Во время обучения девушка экспериментировала с различными направлениями: классическая живопись, натюрморты, портреты. Однако ближе по духу оказалось современное искусство.
Елизавета Барсукова, художница:
Использую много поталей, блесток, контуров, различных материалов.
Современная немножечко отходит от классических наших форматов, то есть это и не пейзажи, это не какие-то портреты, то есть можно делать вообще все что хочешь. Там лицо можно, если у нас учили рисовать по пропорциям, ты можешь вытянуть лицо как угодно. Можно использовать все краски. Все это очень смело, очень экспрессивно, и каждый, наверное, выражается по-своему в современном искусстве.
А этот очаровательный мишка, словно сказочный лакей, приветливо встречает гостей и открывает двери в мир искусства! Художница потратила много усилий, чтобы создать чудесного персонажа.
Елизавета Барсукова:
Это Мишка D16. Он был специально создан для этого бизнес-центра. Выполнен он в стиле граффити. Он сделал из пластика. Когда я придумала, что будет такой мишка, я заказала просто белую фигурку. Думаю, там нарисовать – это же вообще очень легко. И вот когда он пришел, я его держу и просто в шоке смотрю и думаю, что мне с ним делать.
Подробности – в видео.