В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке

Более 200 работ –живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Все это – часть наследия белорусских мастеров, прошедших через огонь Великой Отечественной войны.

Выставка «Мастак на вайне. Мастак пра вайну. Мастак пасля вайны», занявшая два этажа главного корпуса Национального художественного музея – грандиозный проект, в котором собраны уникальные экспонаты из фондов – от хрестоматийных полотен до редких эскизов, созданных на фронте.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Вся эта выставка – это символ подвигу белорусского народа. Здесь мы сможем прикоснуться и к масштабным, большемерным произведениям. Можем прикоснуться к пониманию великой картины, многофигурной картины. В том числе сможем увидеть и полевые зарисовки, этюды, которые также отражают «кухню» художника, которая обычно остается за кадром.