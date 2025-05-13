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В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке

13 мая 2025 08:43
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Более 200 работ –живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Все это – часть наследия белорусских мастеров, прошедших через огонь Великой Отечественной войны. 

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке-2

Выставка «Мастак на вайне. Мастак пра вайну. Мастак пасля вайны», занявшая два этажа главного корпуса Национального художественного музея – грандиозный проект, в котором собраны уникальные экспонаты из фондов – от хрестоматийных полотен до редких эскизов, созданных на фронте.

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке-4

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Вся эта выставка – это символ подвигу белорусского народа. Здесь мы сможем прикоснуться и к масштабным, большемерным произведениям. Можем прикоснуться к пониманию великой картины, многофигурной картины. В том числе сможем увидеть и полевые зарисовки, этюды, которые также отражают «кухню» художника, которая обычно остается за кадром.

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке-6

Многие работы долгие годы хранились в запасниках и только теперь, после реставрации, предстают перед зрителем. Среди них портрет одного из защитников Брестской крепости, скульптура Фомина, графические листы, написанные на обрывках бумаги.

Выставка открыта до 14 июля. Подробности смотрите в видео.

# Выставка # Искусство # Великая Отечественная война # Национальный художественный музей Беларуси # Анна Кононова

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