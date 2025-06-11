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Свыше 2800 транспортных средств стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС

11 июня 2025 08:18
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Более 2800 транспортных средств «застряли» на въезде в страны Евросоюза. Самое загруженное – польское направление. В пункте пропуска «Брест» скопилось свыше полутора тысяч легковушек и автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Свыше 2800 транспортных средств стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС-2

По данным Госпогранкомитета Беларуси, за прошедшие сутки контролирующие службы сопредельной стороны пропустили всего 35 % авто от возможного количества. Что касается грузового транспорта. Самая большая очередь образовалась на литовском направлении, в пункте «Бенякони». Пересечь границу не могут 560 фур. Еще 360 ожидают возможности проехать в пункте «Каменный лог». На латвийской «Григоровщине» простаивают 235 фур, а в «Козловичах» выезда в Польшу ждут 230 грузовиков.

# Государственная граница Беларуси # Европейский союз # авто

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