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Новости по тегу #Ирина Казакова

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске
22 сентября 2026 10:48

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске

Постучать по дереву и плюнуть через левое плечо. Откуда появились эти суеверия?
25 октября 2024 15:45

Постучать по дереву и плюнуть через левое плечо. Откуда появились эти суеверия?

Гадали на суженого и будущее – для чего ещё наши прабабушки использовали зеркало?
04 октября 2024 15:47

Гадали на суженого и будущее – для чего ещё наши прабабушки использовали зеркало?

Любовь всей жизни! Доктор наук и профессор БГУ о культуре, ценностях и работе
17 августа 2023 20:49

Любовь всей жизни! Доктор наук и профессор БГУ о культуре, ценностях и работе

Музею филфака БГУ передали уникальные экспонаты, посвящённые памяти Великой Отечественной
27 апреля 2023 07:20

Музею филфака БГУ передали уникальные экспонаты, посвящённые памяти Великой Отечественной

«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ
20 апреля 2023 13:51

«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ

Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур
02 февраля 2023 17:24

Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур

От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток
08 декабря 2022 13:25

От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию
16 ноября 2022 14:05

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию

«Беларусь никогда не была агрессором». В БГУ разработали туристические маршруты по местам боевой славы
09 февраля 2022 14:05

«Беларусь никогда не была агрессором». В БГУ разработали туристические маршруты по местам боевой славы

Путешествие во времени: в БГУ проходит выставка, посвящённая истории Минска
06 сентября 2017 20:50

Путешествие во времени: в БГУ проходит выставка, посвящённая истории Минска

Деятельные и амбициозные: женщины-лидеры из 21 страны собрались на форум в Минске
21 июня 2016 17:15

Деятельные и амбициозные: женщины-лидеры из 21 страны собрались на форум в Минске