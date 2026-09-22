Новости по тегу #Ирина Казакова

На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны.
Любое хорошее событие или похвалу люди боятся сглазить, поэтому обязательно постучат по дереву и плюнут через левое плечо, чтоб не упустить фортуну. Откуда пошли суеверия?
Наши предки верили: зеркало – это не что иное, как подарок дьявола. И относились к зеркалу настороженно, считая магическим предметом из арсенала колдунов и гадалок.
10 октября 2026 18:46
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