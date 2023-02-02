Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур

Новости Беларуси. На базе Белорусского государственного университета открылся кабинет сопоставительного изучения китайской и белорусской народных культур, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадка будет базой для совместных исследований двух стран. Уже сформирован коллектив для работы над созданием электронной хрестоматии по фольклору Беларуси. Здесь также есть тематическая литература на белорусском, китайском и английских языках, представлены аудио- и видеоматериалы.

Ирина Казакова, профессор кафедры истории белорусской литературы филологического факультета БГУ:

Очень важно, что мы открываем этот кабинет в Год мира и созидания, потому что именно фольклор, народная культура являются теми истоками, в которых заложено стремление к мирному труду. Наш кабинет по-своему уникален: здесь собраны аутентичные экспонаты, которые представляют культуру обоих народов.

Чжан Хуншань, доцент кафедры китайской филологии филологического факультета БГУ:

Это просто как мост, это связывает в первую очередь с китайской народной культурой. Я хочу еще больше узнать китайских и белорусских ученых, познакомиться друг с другом.