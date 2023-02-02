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Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур

02 февраля 2023 17:24
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Новости Беларуси. На базе Белорусского государственного университета открылся кабинет сопоставительного изучения китайской и белорусской народных культур, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур-1

Площадка будет базой для совместных исследований двух стран. Уже сформирован коллектив для работы над созданием электронной хрестоматии по фольклору Беларуси. Здесь также есть тематическая литература на белорусском, китайском и английских языках, представлены аудио- и видеоматериалы.

Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур-4

Ирина Казакова, профессор кафедры истории белорусской литературы филологического факультета БГУ:
Очень важно, что мы открываем этот кабинет в Год мира и созидания, потому что именно фольклор, народная культура являются теми истоками, в которых заложено стремление к мирному труду. Наш кабинет по-своему уникален: здесь собраны аутентичные экспонаты, которые представляют культуру обоих народов.

Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур-7

Чжан Хуншань, доцент кафедры китайской филологии филологического факультета БГУ:
Это просто как мост, это связывает в первую очередь с китайской народной культурой. Я хочу еще больше узнать китайских и белорусских ученых, познакомиться друг с другом.

Аутентичные экспонаты, литература и видеоматериалы. В БГУ открылся кабинет изучения китайской и белорусской культур-10

Китай для БГУ – важный стратегический партнер. С 2017 года действует совместный институт. На базе подготовительного центра БГУ в городе Санья работает кабинет белорусского языка и культуры имени Янки Купалы. Кстати, в БГУ из более 4,5 тысячи иностранцев свыше 3 тысяч именно граждане Китая.

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# Беларусь-Китай # общество # Ирина Казакова # Чжан Хуншань # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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