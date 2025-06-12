«Врач года» – знакомимся с белоруской, которая помогает сотням пациентов вернуть здоровье сердца

Когда речь заходит о белорусской системе здравоохранения, на ум сразу приходят слова: доступно, качественно, оперативно и прогрессивно. За время белорусской государственности в медицине и правда много достижений. Но за каждым прорывом стоят конкретные люди – специалисты, для которых медицина стала не просто профессией, а настоящим призванием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди лауреатов конкурса «Врач года» в номинации «Врач-терапевт» – Екатерина Тарасик, заведующая отделением дневного пребывания РНПЦ «Кардиология». Именно она и ее команда помогают сотням пациентов вернуть здоровье сердца, не ложась в стационар. Репортаж Дианы Головач.

Сердце РНПЦ «Кардиология» бьется в четком ритме. А в одном из его самых динамичных отделений – дневного пребывания – этот ритм задает Екатерина Тарасик. Для нее кардиология не просто профессия – это призвание, увлекло в детстве, ведь перед глазами был пример соседки – врача скорой помощи.

Екатерина Тарасик, врач-кардиолог (заведующий отделением) отделения дневного пребывания РНПЦ «Кардиология»:

Это была мечта детства. У меня в роду никого нет из врачей. Но так совпало, что соседка по дому была врачом скорой помощи. Это такое запоминающееся очень впечатление детства. И вот в тот момент я решила, что я тоже хочу помогать людям, что я тоже хочу стать врачом. Кардиология покорила ее с первого удара, вернее, с первого сбоя ритма. Вернуть гармонию биения сердца – эта задача стала для нее главной. А ведь настроить внутренний метроном – работа ювелирная.

Кардиограмма у нас хорошая, все прекрасно. Отделение дневного пребывания – это альтернатива стационару для сотен пациентов. Здесь лечат сердце в комфортных условиях быстро и эффективно. Артериальная гипертензия, кардиомиопатия, пороки сердца – здесь помогают даже в сложных случаях. Как, например, Дмитрию Журу, который обратился с нарушением ритма сердца. Благодаря слаженной работе специалистов и правильно подобранной терапии его жизненно важный орган вновь забился в спокойном темпе.