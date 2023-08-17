Любовь всей жизни! Доктор наук и профессор БГУ о культуре, ценностях и работе

Ирина Казакова, доктор филологических наук, профессор БГУ:

Я считаю, что служение своей стране и делу, в этом и есть предназначение самое важное для человека. И если говорить о таких моментах, как девиз, кредо, я всегда стараюсь по формуле: если тебе плохо, помоги тому, кому хуже, чем тебе. И тогда твоя жить потихонечку наладится. 34 года я преподаю в БГУ. А если посчитать все года и прибавить еще 5 лет учебы, то уже почти 40 лет, почти 40 лет моей жизни связано с университетом. Я всегда знала, что буду филологом. Язык, литература – это всегда было мое. Сегодня я профессор, доктор наук, председатель первичной организации БГУ Белорусского союза женщин, главный редактор научного журнала «София». Очень разнообразная деятельность, но все это в едином ракурсе, едином контексте большой любви к своей второй семье, к Белорусскому государственному университету.

Университет для меня – это не просто место работы. Это моя жизнь, как второй дом, где все тебе родное, где ничто не может оставить тебя равнодушным, где ты максимально хочешь выложиться и отдать свои силы, умения, знания своему университету, своему филологическому факультету, студентам, коллегам. То есть это судьба. Это не место работы, БГУ – это жизнь и судьба.

Сергей Важник, декан филологического факультета БГУ:

Ирина Валерьевна – основатель своей школы фольклористики, которую активно продвигает. Ирина Валерьевна настолько человек активный, она генератор идей. Я горжусь тем, что, во-первых, знаю Ирина Валерьевну, а во-вторых, мне очень отрадно, что на нашем факультете работает такой замечательный ученый и человек.

Ирина Казакова:

Фольклор меня интересовал всегда, благодаря тому, что мои бабушки и дедушки происходили из Могилевщины, Хотимский район. И вот там очень интересный сохранился фольклор, древние народные традиции, ритуалы, песни, сказки, легенды, предания, сказания. Когда приезжала к бабушке летом, открыв рот слушала этих удивительных людей. Я слушала эти сказки, эти чудесные песни, пропитывалась этой народной мудростью, огромным богатством белорусской народной культуры. И это во многом сыграло роль, что я стала фольклористом. В свое время когда-то прошла почти всю Беларусь, не побоюсь этого слова, сельскую местность в резиновых сапогах, с магнитофоном. Встречалась с очень интересными людьми. Однажды я встретила на той же самой Хотимщине, Могилевщине, женщину, Софью Григорьевну Романенко, и записала за три часа от нее 116 песен. Мне встречались сказочники, знахари и знахарки, которые лечили словом, водой. Я прикоснулась к живому народному наследию. И за это все я очень благодарна.

Знаете, жизнь человеческая разнообразна, бывают трагедии, потери близких, болезни, проблемы, неприятности, но то, что я фольклорист, что есть эта основа белорусской традиции, семейной традиции, белорусской культуры, здоровый оптимизм, правильный взгляд на жизнь, здоровый белорусский юмор, уважение к человеку труда, любовь к своей земле, что заложено генетически в белорусах, – вот это все всегда помогает жить.

Ирина Казакова:

Конфуций был прав, когда он говорил: найдите дело, которое вам по душе, и вы не будете работать ни одного дня в жизни. Это правда. Когда ты занимаешься любимым делом, когда ты занимаешься тем, что тебя вдохновляет, что тебе интересно, когда ты понимаешь, что ты что-то можешь сделать в науке, что-то можешь сделать для своей страны, для своего государства, то, что ты можешь передать молодежи, это очень-очень важно. Для меня это не пустые слова. Кто-то, может быть, скажет: это пафос. Нет, это не пафос. Это то, как я живу, как я чувствую, как я работаю. Я считаю, что на нас, преподавателей высшей школы, возложена огромная ответственность, и горжусь тем, что воспитываю будущую интеллигенцию нации нашей страны. Преподаватель высшей школы должен ощущать свою ответственность во всем: как ты поступаешь, какова твоя жизненная позиция, как ты говоришь, что ты делаешь, как ты одет, чем ты интересуешься. Здесь нет мелочей. Студенты, молодые люди, это ведь те же дети. А фальшивить нельзя. Нельзя сфальшивить ни с детьми, которые моложе, ни со студентами, ни с животными. Потому что они чувствуют сердцем.

Галина Фофанова, доцент факультета философии и социальных наук БГУ:

Ирина Валерьевна – это тот человек, который, с одной стороны, является ярким представителем науки. Причем она очень рано стала доктором наук, что большая редкость для Республики Беларусь, да и в принципе для всего научного сообщества. Помимо этого она остается открытым, душевным человеком, который научную составляющую претворяет в общественную активность и деятельность. Фактически получается синергия хорошая, когда помимо всего прочего она еще возглавляет общественное движение, возглавляет таких же людей, которые привержены этим ценностям и активностям.

Ирина Казакова:

Очень важно сохранение и поддержание семейных ценностей. То, что человек получает в детстве, то, что заложено в нем семьей, вы знаете, потом это очень сложно как-то изменить, перевоспитать. Поэтому роль семьи, важность семьи как таковой не может быть переоценена. Мы делаем очень многое для того, чтобы наши студенты знали историю нашей страны. Когда это наша молодежь знает, она это чувствует, видит, понимает, это и есть истинный патриотизм. Когда у женщин столь разнообразная деятельность, как у меня, то ничего бы не получалось, если бы не поддерживала семья. Я очень благодарна своей семье, в которой меня понимают, поддерживают и, если надо, помогают всегда. Вот эта любовь к белорусской культуре, ко всему белорусскому – это наша семейная традиция. Дочь всегда писала книги, статьи о белорусском туризме, муж тоже… Я пытаюсь, чтобы белорусскую культуру любили и знали и в Беларуси, и за рубежом. У нас много иностранных студентов. Благодаря нашей деятельности мы показываем и рассказываем, как прекрасна наша земля.