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Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию

16 ноября 2022 14:05
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Новости Беларуси. Куклы в национальных костюмах, с историческими атрибутами, выполненные из лоскутов ткани, соломы, льна и керамики. Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию-1

Здесь представлено более 50 экспонатов из фонда кабинета-музея белорусской народной культуры филологического факультета. Есть также экземпляры из личной коллекции председателя Союза женщин БГУ Ирины Казаковой.

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию-4

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию-6

Экспозиция приурочена ко Дню белорусской куклы. Для наших предков эта фигурка выполняла обрядово-ритуальную функцию. Кукла не только забавляла детей, но и служила оберегом для дома и способствовала благополучию семьи.

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию-9

Ирина Казакова, профессор кафедры истории белорусской литературы БГУ:
Лялька заўсёды дапамагала людзям зразумець адзін аднаго, знайсці некаторыя новыя моманты жыцця. Традыцыі ў кожнага народа свае, і, вывучаючы гісторыю і знешні выгляд, функцыі лялькі, можна гэтыя традыцыі зразумець.

Выставы ў нас праводзяцца, прысвечаны самым розным падзеям, святам – дзяржаўным, народным, рэлігійным. І мы спадзяемся, што гэта выставка таксама зацікавіць наведвальнікаў.

Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию-12

Выставка будет работать до конца недели. Посещение осуществляется по предварительной записи. Вход бесплатный.

# Выставки в Минске # общество # Ирина Казакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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