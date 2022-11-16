Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ. Посмотрите на эту уникальную коллекцию

Новости Беларуси. Куклы в национальных костюмах, с историческими атрибутами, выполненные из лоскутов ткани, соломы, льна и керамики. Выставка «Беларускiя лялькi» открылась в БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь представлено более 50 экспонатов из фонда кабинета-музея белорусской народной культуры филологического факультета. Есть также экземпляры из личной коллекции председателя Союза женщин БГУ Ирины Казаковой.

Экспозиция приурочена ко Дню белорусской куклы. Для наших предков эта фигурка выполняла обрядово-ритуальную функцию. Кукла не только забавляла детей, но и служила оберегом для дома и способствовала благополучию семьи.

Ирина Казакова, профессор кафедры истории белорусской литературы БГУ:

Лялька заўсёды дапамагала людзям зразумець адзін аднаго, знайсці некаторыя новыя моманты жыцця. Традыцыі ў кожнага народа свае, і, вывучаючы гісторыю і знешні выгляд, функцыі лялькі, можна гэтыя традыцыі зразумець. Выставы ў нас праводзяцца, прысвечаны самым розным падзеям, святам – дзяржаўным, народным, рэлігійным. І мы спадзяемся, што гэта выставка таксама зацікавіць наведвальнікаў.