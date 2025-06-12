Полина Брагинец стала победительницей первенства Европы (U-17) по борьбе

Полина Брагинец стала победительницей первенства Европы по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет, который проходит в Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, на пути к титульному противостоянию прошла представительниц Хорватии, Нидерландов, Италии и Болгарии. Золото континентального форума соотечественница оспаривала с Иванной Лукьяненко из Украины и одолела соперницу с результатом 8:3.

Также в активе белорусской команды две бронзовые награды. Анастасия Комонова попала в схватку за медаль через утешение и своим шансом воспользовалась. Она была сильнее представительницы Молдовы. Нурана Асадли поднялась на пьедестал в весовой категории до 43 килограммов. Соотечественница одержала техническую победу над турчанкой Эмине Барискан.