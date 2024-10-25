Постучать по дереву и плюнуть через левое плечо. Откуда появились эти суеверия?
Прошли тысячи лет, но и сегодня магическое мышление дает людям иллюзию опоры: страх перед неизвестным живет вне времени, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Как и вера в сглаз – дурной взгляд, приносящий беды. Любое хорошее событие или похвалу люди боятся сглазить, поэтому обязательно постучат по дереву и плюнут через левое плечо, чтоб не упустить фортуну.
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Очень древняя традиция и идет от друидов. Друиды поклонялись деревьям. И когда они понимали, что нужно обратиться к богам, они обнимали деревья, стучали по деревьям. Поэтому это оттуда: от кельтов, от друидов. Когда мы стучим по дереву, мы как бы просим свои силы: «Помогите нам, нас тут хотят обидеть, как-то сглазить и так далее». Это как призыв своей силы через дерево. Деревья – уникальные растения, которые имеют между собой соединенную сеть по всей планете. Поэтому многие народы, не только кельты и друиды, и скандинавы, и те же славяне верили в это. Верили, что у него есть сила информации и через дерево разговаривают с нами боги.
Ирина Казакова, доктор филологических наук, профессор кафедры истории белорусской литературы филологического факультета БГУ:
Почему плюем три раза через левое плечо? Потому что, по поверьям наших предков, за правым плечом у человека стоит ангел, который охраняет нас, записывает наши добрые поступки, а за левым плечом – черт. Поэтому, когда мы плюем три раза через левое плечо, мы плюем черту прямо в глаза. То есть он в шоке, отвлекся в этот момент и, опять же, навредить не успел.
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