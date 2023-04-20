«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ

Презентация состоялась в рамках акции «30 дней до Победы». Картина выполнена в разных техниках. Это вышивка, фриволите и макраме. На панно изображены красные маки, а также использованы текстовые фрагменты из стихотворений Григория Поженяна. Автор работы посвятила ее всем воинам-героям и узникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Ирина Казакова, председатель первичной организации БГУ БСЖ:

Эту картину в дар нашему кабинету-музею передала семья светлой памяти Юлии Николаевны Терентьевой, которая была большим другом, в свое время выпускницей химического факультета БГУ, всю жизнь проработала в Госплане. Когда вышла на пенсию, она стала мастером фриволите. И она как раз и была ребенком, чье детство выпало на эти тяжелые года. И она пронесла эту память в своем сердце через всю свою жизнь и очень хотела, чтобы поколение наших студентов, наших молодых людей чтило память о Великой Отечественной войне.