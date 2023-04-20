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«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ

20 апреля 2023 13:51
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Новости Беларуси. «Алые маки войны». Музей белорусской народной культуры филологического факультета БГУ пополнился уникальной авторской работой мастера Юлии Терентьевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ-1

Презентация состоялась в рамках акции «30 дней до Победы». Картина выполнена в разных техниках. Это вышивка, фриволите и макраме. На панно изображены красные маки, а также использованы текстовые фрагменты из стихотворений Григория Поженяна. Автор работы посвятила ее всем воинам-героям и узникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ-4

Ирина Казакова, председатель первичной организации БГУ БСЖ:
Эту картину в дар нашему кабинету-музею передала семья светлой памяти Юлии Николаевны Терентьевой, которая была большим другом, в свое время выпускницей химического факультета БГУ, всю жизнь проработала в Госплане. Когда вышла на пенсию, она стала мастером фриволите. И она как раз и была ребенком, чье детство выпало на эти тяжелые года. И она пронесла эту память в своем сердце через всю свою жизнь и очень хотела, чтобы поколение наших студентов, наших молодых людей чтило память о Великой Отечественной войне.

«Пронесла эту память в своём сердце». Уникальная картина ребёнка войны появилась в музее белорусской культуры БГУ-7

Также музею передали рушник, который принадлежал в период войны одной из белорусских матерей Могилевской области. Провожая двоих сыновей на фронт, женщина вышила его как символ оберега. Спустя четыре года войны оба ее сына вернулись домой живыми.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Казакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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