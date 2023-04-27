Музею филфака БГУ передали уникальные экспонаты, посвящённые памяти Великой Отечественной

Картина выполнена в разных техниках. Это вышивка, фриволите и макраме. На панно изображены красные маки, также использованы текстовые фрагменты из стихотворений Григория Поженяна. Автор работы посвятила ее всем воинам-героям и узникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Ирина Казакова, председатель первичной организации БГУ БСЖ:

Эту картину в дар нашему кабинету-музею передала семья, светлой памяти, Юлии Николаевны Терентьевой, которая была большим другом. Была выпускницей в свое время химического факультета БГУ. Всю жизнь проработала в Госплане. Когда вышла на пенсию, стала мастером фриволите. И она как раз и была ребенком, чье детство выпало на эти тяжелые годы. Она пронесла эту память в своем сердце через всю свою жизнь. И очень хотела, чтобы поколения наших студентов, наших молодых людей, чтили память о Великой Отечественной войне.