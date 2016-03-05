Более 50 кукол в народных костюмах разных стран можно увидеть на выставке в БГУ

Новости Беларуси. Национальная одежда женщин мира. Более 50 кукол в народных костюмах разных стран можно увидеть в Белорусском государственном университете. Здесь представлены экспонаты из личных коллекций. Некоторые фигурки привезли из Центра японской культуры.

На выставке можно узнать о роли куклы в истории человечества и об особенностях национального костюма. Все желающие могут пройти мастер-класс по изготовлению фигурки-оберега из лоскутков ткани. Считается, что они наделены особенной силой, привлекают достаток, любовь и удачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масако Тацуми, руководитель информационного центра японской культуры:

В японии любят куклу, потому что это не просто так игрушка для детей, а это оберег, талисман для счастья и удачи в будущем.

Ирина Казакова, председатель ОО «Союза женщин Белорусского государственного университета»:

В культуре всех народов мира в традиционном народном костюме превалирует в одежде невесты красный цвет. Красный цвет – это цвет оберегальный. Он защищает от злых сил, от болезней, от несчастий. И обязательный покров красная вуаль.