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Более 50 кукол в народных костюмах разных стран можно увидеть на выставке в БГУ

05 марта 2016 11:18
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Новости Беларуси. Национальная одежда женщин мира. Более 50 кукол в народных костюмах разных стран можно увидеть в Белорусском государственном университете. Здесь представлены экспонаты из личных коллекций.  Некоторые фигурки привезли из Центра японской культуры.

На выставке можно узнать о роли куклы в истории человечества и об особенностях национального костюма. Все желающие могут пройти мастер-класс по изготовлению фигурки-оберега из лоскутков ткани. Считается, что они наделены особенной силой, привлекают достаток, любовь и удачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Масако Тацуми, руководитель информационного центра японской культуры:
В японии любят куклу, потому что это не просто так игрушка для детей, а это оберег, талисман  для счастья и удачи в будущем.

Ирина Казакова, председатель ОО «Союза женщин Белорусского государственного университета»:
В культуре всех народов мира в традиционном народном костюме превалирует в одежде невесты красный цвет. Красный цвет – это цвет оберегальный. Он защищает от злых сил, от болезней, от несчастий. И обязательный покров красная вуаль.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Ирина Казакова

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