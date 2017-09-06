Путешествие во времени: в БГУ проходит выставка, посвящённая истории Минска

Новости Беларуси. В прошлом веке в столице был найден клад серебряных монет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И увидеть его можно в эти дни на новой выставке, посвящённой истории Минска, в Белорусском государственном университете.

Посетители смогут совершить путешествие во времени вплоть до XI века. Представлены средневековые элементы быта и одежды, как повседневной, так и воинской. Обязательно обратите внимание на макет древнего замчища. А для любителей ретро – первые радиоприёмники и печатные машинки. Всего здесь представлено более 100 экспонатов.

Ирина Казакова, организатор выставки:

Значнае месца адводзіцца кніжнай экспазіцыі, дзе прадстаўлены кнігі, энцыклапедыі, навуковая і вучэбная літаратура, якая распавядае таксама гісторыю нашага горада