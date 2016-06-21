Деятельные и амбициозные: женщины-лидеры из 21 страны собрались на форум в Минске

Новости Беларуси. Деятельные и амбициозные. Международный форум женщин-лидеров впервые проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие собрало более сотни участников. Парламентарии, ученые, государственные служащие, журналисты и представители международных организаций говорили о роли, а главное о возможностях женщин в современном обществе.

Этот знаменитый на весь БГУ кабинет-музей белорусской народной культуры – гордость и детище профессора Ирины Казаковой. Ведь именно ее личная коллекция стала той самой основой.

Ирина Казакова, доктор филологических наук, председатель Союза женщин Белорусского государственного университета:

Что же было началом – пожалуй, вот этот фартук, в котором моя прабабушка выходила замуж. А сделала она его собственными руками

Преподавать в главном ВУЗе страны Ирина Валерьевна стала сразу после получения диплома. В 24 она защитила кандидатскую диссертацию, а в 32 стала доктором наук. Самым молодым среди женщин в республике. Сегодня она не только известный фольклорист, но и председатель Союза женщин БГУ.

Ирина Казакова, доктор филологических наук, председатель Союза женщин Белорусского государственного университета:

В своей деятельности мы руководствуемся теми принципами, которые обозначил глава государства. И сказал, что очень важным является женское здравомыслие, целеустремлённость и умение находить согласие. Я думаю, что это очень соответствует характеру белоруса вообще и женщине, женским организациям, в частности

Возможно, символично, что именно в стенах ее альма-матер сегодня открылся международный форум женщин-лидеров. Среди них и наша героиня. Парламентарии, ученые, государственные служащие, журналисты и представители международных организаций… Более ста делегатов из 21 государства-участника ОБСЕ.

Мартин Валецки, глава департамента по вопросам демократизации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ:

Мы проводим этот форум в Беларуси, потому что видим у вас примеры хорошей политики. В исполнительных органах власти есть много женщин. Ваша социальная политика тоже является примером для других стран.

На форуме много говорили о гендерном равенстве и потенциале женского лидерства. Обсуждали возможности создания сетевых объединений для расширения возможностей представительниц прекрасного пола. И, конечно, делились опытом.

Зинаида Гречаная, экс-премьер-министр Молдовы, депутат парламента, председатель фракции Партии социалистов Республики Молдова:

Я думаю, что Беларуси удаётся очень много делать по защите женщин, по защите семейных ценностей, детей. Нам приятно слышать опыт Беларуси, которым делились наши коллеги

Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России:

Образование – это то, объединяющее, которое могло бы быть между Союзом женщин Беларуси и Союзом женщин России. И мы обязательно подумаем, каким образом, как можно было бы высшие учебные заведения активнее подключить к развитию женского потенциала

Теорию от практики здесь отделяет лишь порог актового зала. И, едва переступив его, Ирина Валерьевна на словах – о деле…

Ирина Казакова, доктор филологических наук, председатель Союза женщин Белорусского государственного университета:

В высшем учебном заведении закладывается фундамент будущего нации. Поэтому это очень важно – и сама роль женщины, и её личность, и её деятельность, и её идеологическая позиция. Здесь, наверное, все составляющие важны