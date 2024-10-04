Гадали на суженого и будущее – для чего ещё наши прабабушки использовали зеркало?

Зеркало – один из самых загадочных, необычных и мистических предметов, рассказали в программе «В поисках истины». Его боятся и перед ним преклоняются. Наши предки верили, это не что иное, как подарок дьявола. И относились к зеркалу настороженно, считая магическим предметом из арсенала колдунов и гадалок.

Ирина Казакова, доктор филологических наук, профессор БГУ:

Зеркало предмет непростой. Зеркало предмет, тайну которого человечество еще не разгадало. Не зря же даже в сказках Пушкина, к кому обращается царевна: «Свет мой, зеркальце! Скажи да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» И зеркальце отвечает, хвалит красоту. Либо мы вспоминаем сказку: «Катись, катись яблочко по серебряному блюдечку, покажи нам города и страны», серебро ведь тоже отражающая поверхность. То есть различные моменты волшебства были связаны с зеркалом.

В древности с помощью зеркала гадали на суженого и пытались узнать свою судьбу. А эзотерики, прорицатели и шаманы до сих пор используют его в своих магических ритуалах. Несмотря на то, что ученые каждый день открывают и изобретают невероятные вещи, загадка зеркала, кажется, до сих пор так и не разгадана.