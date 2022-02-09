«Беларусь никогда не была агрессором». В БГУ разработали туристические маршруты по местам боевой славы

Новости Беларуси. Туристические маршруты по местам боевой славы разработали в БГУ. Экскурсии повествуют о трагических событиях в истории страны. Война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Туристические маршруты по местам боевой славы разработали в БГУ. Экскурсии повествуют о трагических событиях в истории страны. Война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полсотни патриотических турне открывают в Год исторической памяти. Экскурсоводам по мере сил готовы помогать и ветераны, реальные участники тех событий. «Бобруйский котел», «Днепровский рубеж» и лагерь смерти в поселке Озаричи – в экскурсионном списке полтысячи мест. О некоторых событиях будут рассказывать очевидцы.
Ирина Казакова, доктор филологических наук, профессор БГУ:
Мы старались создавать маршруты так, чтобы они были адаптированы для студенческой аудитории. Причем и для зарубежных студентов. Самой высокой целью создания нашего проекта было то, чтобы молодые люди XXI века знали, что происходило здесь. Особенно акцент на Великую Отечественную войну. Беларусь никогда не была агрессором. Наша земля пережила множество войн, но была просто защитницей своей земли и других людей. У нас есть эксклюзивные экскурсии, из которых понятно будет, как белорусы спасали Францию, от кого они ее защищали и что получилось.
Некоторые объекты уже заслужили внимание у студентов. Один из пунктов – деревня Красный Берег, где нацистами был создан детский концлагерь. Интересная масштабная экспозиция советской техники под открытым небом в Лоеве, «Партизанская криничка» под Гомелем. Областной музей военной славы. В перспективе информацию об экскурсиях планируют перевести на китайский и английский языки.