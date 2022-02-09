«Беларусь никогда не была агрессором». В БГУ разработали туристические маршруты по местам боевой славы

Ирина Казакова, доктор филологических наук, профессор БГУ:

Мы старались создавать маршруты так, чтобы они были адаптированы для студенческой аудитории. Причем и для зарубежных студентов. Самой высокой целью создания нашего проекта было то, чтобы молодые люди XXI века знали, что происходило здесь. Особенно акцент на Великую Отечественную войну. Беларусь никогда не была агрессором. Наша земля пережила множество войн, но была просто защитницей своей земли и других людей. У нас есть эксклюзивные экскурсии, из которых понятно будет, как белорусы спасали Францию, от кого они ее защищали и что получилось.