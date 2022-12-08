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От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток

08 декабря 2022 13:25
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Новости Беларуси. Узнать о знаменитых минчанках и проследить за маршрутом первой конки. В БГУ открылась выставка «Минск. История города в книгах и открытках», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток-1

Экспозиция приурочена к Году исторической памяти. Представлено более 40 изданий XX и XXI века. В них рассказывается о возникновении города, легендах и преданиях. Особое внимание периоду Великой Отечественной войны и восстановлению столицы в послевоенные годы. В подборке издания о героях, чьими именами названы улицы города. Ряд книг посвящен Минску второй половины ХХ века и современности.

От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток-4

Ирина Казакова, председатель первичной организации Белорусского союза женщин БГУ:
Наша выставка раскрывает историю города с самого начала. Как проходила жизнь, быт горожан, какие достаточно тяжелые этапы были в жизни нашего города, как Минск развивался, какие тут происходили события, как получил самостоятельность, Магдебургское право, герб. И, конечно, как было создано первое товарищество по защите прав и интересов женщин.

От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток-7

На экспозиции представлено 60 открыток. На них изображены исторические места и современные сооружения Минска. Работа выставки сопровождается презентацией. Серия слайдов раскрывает историю столицы от древности до современности.

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# Выставки в Минске # общество # Ирина Казакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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