От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток

Новости Беларуси. Узнать о знаменитых минчанках и проследить за маршрутом первой конки. В БГУ открылась выставка «Минск. История города в книгах и открытках», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспозиция приурочена к Году исторической памяти. Представлено более 40 изданий XX и XXI века. В них рассказывается о возникновении города, легендах и преданиях. Особое внимание периоду Великой Отечественной войны и восстановлению столицы в послевоенные годы. В подборке издания о героях, чьими именами названы улицы города. Ряд книг посвящен Минску второй половины ХХ века и современности.

Ирина Казакова, председатель первичной организации Белорусского союза женщин БГУ:

Наша выставка раскрывает историю города с самого начала. Как проходила жизнь, быт горожан, какие достаточно тяжелые этапы были в жизни нашего города, как Минск развивался, какие тут происходили события, как получил самостоятельность, Магдебургское право, герб. И, конечно, как было создано первое товарищество по защите прав и интересов женщин.