Новости по тегу #Государственная лесная политика

Лесхозы страны готовятся к республиканской акции по восстановлению леса.
Для населения разработаны различные варианты приобретения древесины: от самозаготовки в лесу до покупки уже готовых колотых поленьев.
Важнейшая тема – лезозаготовка. Поспевает ли за технологическими тенденциями на этом треке предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»?
Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Свыше 40 %территории страны покрыто деревьями и кустарниками.
За 2025 год площадь лесов увеличилась почти на 27 тысяч гектаров.
Повреждено свыше 540 гектаров.
Кубометр дров с доставкой в радиусе 20 километров стоит около 36 рублей. В Воложинском районе 55 жителей выбрали самостоятельную вырубку и заготовили почти 800 кубометров.
В ведомстве отмечают: самозаготовкой соотечественники с каждым годом занимаются все меньше.
В Беларуси доступно несколько вариантов получить экологическое сырье.
Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров.
Уничтожать золотарник обязаны все землепользователи, независимо от формы собственности.
«Лес и сельское хозяйство – это все, что мы сегодня имеем».
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