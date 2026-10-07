Прямой эфир

Новости по тегу #Государственная лесная политика

Беларусь заработала 180 млн долларов в 2025 году на экспорте пиломатериалов
07 октября 2026 18:46

Беларусь заработала 180 млн долларов в 2025 году на экспорте пиломатериалов

С 1 октября белорусы смогут заказывать дрова онлайн – как это сделать?
30 сентября 2026 17:18

С 1 октября белорусы смогут заказывать дрова онлайн – как это сделать?

Главное из визита Лукашенко на «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»: задачи для лесной отрасли и оценка белорусской техники
25 сентября 2026 18:18

Главное из визита Лукашенко на «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»: задачи для лесной отрасли и оценка белорусской техники

Как живет одно из крупнейших лесных хозяйств в Беларуси? Побывали в Борисовском лесхозе
21 сентября 2026 14:10

Как живет одно из крупнейших лесных хозяйств в Беларуси? Побывали в Борисовском лесхозе

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы
20 сентября 2026 09:22

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы

671 возгорание зафиксировано в лесах Беларуси с начала пожароопасного сезона
10 сентября 2026 07:30

671 возгорание зафиксировано в лесах Беларуси с начала пожароопасного сезона

Выбирают удобный вариант! Спрос на дрова у лесхозов заметно вырос
04 сентября 2026 07:54

Выбирают удобный вариант! Спрос на дрова у лесхозов заметно вырос

В Минлесхозе рассказали, сколько дров приобрели белорусы с начала 2026-го
28 августа 2026 06:12

В Минлесхозе рассказали, сколько дров приобрели белорусы с начала 2026-го

Греемся без штрафов и проблем с законом – все о самозаготовке дров
23 августа 2026 16:50

Греемся без штрафов и проблем с законом – все о самозаготовке дров

Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!
11 августа 2026 17:04

Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!

В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель
11 августа 2026 14:07

В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель

Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!
23 июля 2026 17:30

Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!