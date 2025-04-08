С начала весны в Беларуси создано более 13,5 тысяч гектаров новых насаждений

С начала весны работники лесхозов и неравнодушные белорусы высадили молодой лес на территории превышающей 13,5 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взявшись за работу, как водится у белорусов, толокой, в сжатые сроки почти выполнили план сезонных работ.

За саженцы и лопаты взялась буквально вся страна: от Президента и госслужащих до школьников. За считанные недели акция смогла объединить более 43 тысяч человек. Волонтеры и сотрудники лесхозов высадили более 23,5 миллионов деревьев. Благодаря вовлеченности белорусов в решение общей проблемы, ожидается, что до 1 мая все свидетельства бушевавшей минувшим летом стихии будут устранены окончательно.

Александр Овсей, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Весной этого года планируем создать новые леса на площади в 20,5 тыс. га. Из них 6,8 тыс. га – непосредственно те поврежденные июльским ураганом интервально-буреломные площади. Из этой площади 5,5 тысяч, даже более, приходится на Гомельскую область, как наиболее пострадавшую площадь, и порядка тысячи га – Могилевская. Активно люди принимают участие: и семьями, и школьники, учащиеся, студенты.

Подобная экоинициатива объединяет белорусов не первый год, хотя раньше проходила под названием «Аднавiм лясы разам». А именно такой несколько обновленный формат осенью 2024 года предложил глава государства. Весенний этап акции «Дай лесу новае жыццё!» завершится 12 апреля. И в этот же день будет дан старт новой кампании под девизом «Лес! Дабро! Парадак!». Она будет направлена на благоустройство территорий лесного фонда и символически завершится в Праздник труда.