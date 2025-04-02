Кулик: до 1 мая Минлесхоз планирует полностью завершить лесовосстановление после июльского урагана

До 1 мая Минлесхоз планирует полностью завершить лесовосстановление после июльского урагана. На это обратил внимание глава ведомства Александр Кулик, посещая Речицкий опытный лесхоз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 1 мая Минлесхоз планирует полностью завершить лесовосстановление после июльского урагана. На это обратил внимание глава ведомства Александр Кулик, посещая Речицкий опытный лесхоз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осенью 2024 года выполнили половину запланированных работ, а этой весной предстоит высадить лес на оставшихся 6 тысячах гектаров. Пример заботливого отношения к природному богатству страны белорусам подал Александр Лукашенко. Президент вдохновил тысячи людей на участие в «зеленой» инициативе по высадке лесов. Присоединились и сотни организаций, включая школы и госорганы. Благодаря этой поддержке лессовостановление завершится гораздо раньше. А изначально думали, что справиться с таким объемом работ удастся только к концу 2025 года.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
На сегодня 2,5 тысячи гектаров уже лесные культуры созданы, работа идет полным ходом. Мы благодарим каждого и каждую организацию. И надеемся, что до 1 мая мы полностью завершим лесовосстановление. В частности, около 5 тысяч гектаров надо основной объем по Гомельской области. Поэтому все работы будут завершены весной.
Что касается вопросов расчистки территорий, основные крупные участки уже пройдены. Остались небольшие зоны, рассредоточенные по всему лесхозу. Сейчас на них сосредоточены основные усилия. Общий объем работ составляет около полутора миллионов кубометров древесины, в основном низкотоварной и мягколиственной, которая пойдет на балансы, дрова и щепу. Задача – полностью очистить эти участки в течение 3-4 месяцев.