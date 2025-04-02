Кулик: до 1 мая Минлесхоз планирует полностью завершить лесовосстановление после июльского урагана

До 1 мая Минлесхоз планирует полностью завершить лесовосстановление после июльского урагана. На это обратил внимание глава ведомства Александр Кулик, посещая Речицкий опытный лесхоз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью 2024 года выполнили половину запланированных работ, а этой весной предстоит высадить лес на оставшихся 6 тысячах гектаров. Пример заботливого отношения к природному богатству страны белорусам подал Александр Лукашенко. Президент вдохновил тысячи людей на участие в «зеленой» инициативе по высадке лесов. Присоединились и сотни организаций, включая школы и госорганы. Благодаря этой поддержке лессовостановление завершится гораздо раньше. А изначально думали, что справиться с таким объемом работ удастся только к концу 2025 года.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

На сегодня 2,5 тысячи гектаров уже лесные культуры созданы, работа идет полным ходом. Мы благодарим каждого и каждую организацию. И надеемся, что до 1 мая мы полностью завершим лесовосстановление. В частности, около 5 тысяч гектаров надо основной объем по Гомельской области. Поэтому все работы будут завершены весной.