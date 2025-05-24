Лукашенко – Кулику: «Нам надо рентабельно продавать пеллеты, это ваша задача»!

Рабочая командировка главы государства по регионам продолжается. 24 мая Александр Лукашенко на Полесье. И вновь тема № 1 – переработка. На этот раз речь о производстве топливных пеллет. Это перспективное для Беларуси направление, которое нужно развивать активнее, отметил белорусский лидер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, сегодня в стране созданы 64 производства по выпуску пеллет. Общая мощность 900 тысяч тонн в год. Государство приняло меры по стимулированию использования топливных гранул: в промышленном и частном секторах. Например, определены дополнительные направления использования продукции, установлена единая цена.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо рентабельно продавать пеллеты. Это ваша задача. Пиломатериалы рентабельные должны быть сами по себе, а пеллеты – сами по себе.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
С логистикой сейчас работаем с Министерством энергетики. Тариф, может, больше отнесем на пиломатериалы.
– Тоже нежелательно. Что ты мне рассказываешь, как ты сделаешь за счет других себя рентабельным? Мне это не подходит. Надо, чтобы там была высокая рентабельность – у энергетиков, у других – ну и у тебя.
– Работаем сейчас над себестоимостью.
– Надо смотреть вокруг. Ты видишь, к чему идет все. Санкции не вечны. И, наверное, в Европе поумнеют и будут все-таки смотреть то, что им выгодно. Но работать надо и сейчас.