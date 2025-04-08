Мастер-класс по посадке деревьев! Лесничий рассказал, как восстанавливают лес после буреломов

К доброй инициативе по восстановлению зеленого богатства Беларуси «Дай лесу новае жыццё» подключились все. В Минской области планы по посадке масштабные. Сосны, ели, дубы и березы: более 2,8 миллионов саженцев пустят корни по всей территории Минщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. При любом деле важна технология ее соблюдения. Так и здесь, чтобы из маленького саженца выросло большое дерево, нужно делать это правильно.

Влада Родовская, корреспондент:

Эта территория была как-то повреждена в ходе буреломов либо в планах посадки?

Анатолий Бульбочкин, главный лесничий Крупского лесхоза:

Эта лесосека у нас плановая. Рубка была, поэтому в этом году она планово идет под посадку леса.

Влада Родовская:

Тут есть особенность, что тут такой открытый корень? Это открытая корневая система называется? Анатолий Бульбочкин:

Да, у нас посадка производится с закрытой корневой системой, когда торфяной стаканчик такой с субстратом, и с помощью поттипутки (это приспособление, которое обеспечивает правильную посадку этого посадочного материала) производится посадка. В данном случае мы сегодня садим сенцами двухлетними, с открытой корневой системой. Это растения, посадочный материал с нашего питомника, выращенный нами, и есть некоторые особенности посадки с такой открытой корневой системой. Здесь производилась подрезка корневой системы, но все равно она довольно хорошо развита, разветвлена, довольно большая корневая система, поэтому, чтобы нам с вами успешно посадить это растение и чтоб оно превратилось в дерево и выросло большим деревом, нам надо соблюсти некоторые требования и правила посадки.



Анатолий Бульбочкин:

Первым делом мы делаем лунку для посадки. Она делается мечом Колесова, пробивается ударом и производит заглубление меча, чтобы вы опустили сюда растение, саженец наш, но его нужно опустить довольно глубоко, чтобы корневая система как можно глубже ушла, и потом, поднимая его вверх, до корневой шейки (корневая шейка начинается, где первые корешки), прижав к стенке, корневая система немного расправится.

Анатолий Бульбочкин:

Держите, я буду производить заделку сеянца. Он тоже производится параллельным ударом. В ходе заделки мы сразу зажимаем низ сеянца и потом вверх.

Влада Родовская:

Я знаю, что есть еще расстояние, между которыми должно производить посадку. Анатолий Бульбочкин:

Да, прежде чем высадить эти растения, мы закладываем пробные площади, проверяем качество подготовки почвы и, исходя из качества подготовки почвы, ширины междурядий, согласно нашего проекта, наших нормативных документов, высчитываем установленное количество на гектар, оно регулируется шагом посадки. В данном случае у нас шаг посадки с вами будет составлять 60 сантиметров, чтобы выйти на общее количество растений, высаженных на гектар, 6 600 штук.

Анатолий Бульбочкин:

Вообще, Крупский лесхоз у нас задействован на разработке поврежденных насаждений не только у себя в районе. Мы работали в текущем, в прошлом году, начиная с прошлого года и в Жлобинском лесхозе, и в Мозырском лесхозе, Буда-Кошелевский лесхоз и продолжаем сейчас там работать. У нас на территории района, на территории лесхоза Крупского, произошел тоже бурелом практически в то же время. В течение года мы разработали под 100 гектар наших буреломов. Мы помогли в то же время и Жлобину, и Мозырю, Буда-Кошелево.