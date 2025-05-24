Лукашенко в Гомельской области ознакомится с производством и использованием пеллет

Александр Лукашенко с рабочим визитом в Гомельской области. Президент ознакомится с работой лесозаготовительной отрасли. Здесь находится деревоперерабатывающий комплекс «Лясковичи», где организован выпуск древесных топливных гранул, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пеллеты считаются экологически чистой продукцией, при том, что теплотворная способность сопоставима с каменным углем. Еще одно преимущество – гранулы удобны в транспортировке. Александр Лукашенко проинспектирует цех по производству пеллет, а также котельную. Еще одной точкой в маршруте станет модернизированный лесопильный цех. Главе государства доложат об экономическом эффекте, который можно получить при использовании пеллет.

Отметим, за прошлый год производство топливных гранул составило около 54 тысяч тонн. Для увеличения загрузки производства пеллет приняты меры по стимулированию их использования на внутреннем рынке. Например, определены дополнительные направления использования продукции, установлена единая цена.

Отметим, производство пеллет положительно скажется и на состоянии лесов. Ведь гранулы производят из уже поваленной древесины.

Планами ознакомиться с производством топливных пеллет Александр Лукашенко поделился накануне, посещая горно-обогатительный комплекс в Любанском районе.

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