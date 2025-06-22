Фатигаров: этот конфликт – самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны

Надежда Сасс, СТВ: Некоторые эксперты хаяли Иран за их беззубую позицию, если можно так ответить. И сегодня звучат заявления о желании нанести удар по американским военным базам на территории Израиля. Ну вот как вы считаете, дойдет ли до этого?

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:

Мое личное мнение, что, к большому сожалению, дойдет. Я здесь склонен соглашаться с прогнозами действительно великого аналитика Владимира Вольфовича Жириновского. Умнейший был человек на основе, так сказать, своих знаний, геополитических выводов. Я думаю, что мы столкнемся с этими ударами, потому что уже, к большому сожалению, маховик раскрутился. Вот Израиль сделал то, что не должен был делать, а Иран продемонстрировал, что это не какие-то точечные удары. Помните, в прошлом году было? Поднимается в мечети в красный флаг, и потом там две ракеты летят, и Иран говорит, вот-вот-вот, за это вот, пожалуйста, мы лицо сохранили, мы ответный удар дали. Нет, сейчас идут постоянные удары. Война разразилась мощная.

Я склонен не согласиться с коллегой, потому что возможно, что у Ирана еще что-то есть не ядерное, что еще не применялось. Ну, допустим, мы увидели первое применение новой баллистической ракеты. Может быть, еще чего-то увидим. Что касается разработки ядерного оружия, все почему-то забывают, что у них по их религии – это харам, запрещено. Они его не собирались и не будут разрабатывать. Это чистые провокации США и Израиля. Но не ядерными силами они ответят. И еще очень важно посмотреть, многие государства выступили прямо в поддержку Ирана. Например, были заявления из Пакистана, что если будет нанесен по Ирану Израилем ядерный удар, то Пакистан, ядерная держава, в ответ может ударить по Израилю. Вот как вам такой сценарий развития событий? Все может быть.

Там сейчас такой клубок на Ближнем Востоке, что это очень и очень опасно. А по поводу того, что если страна ядерная, то ее не трогают. Ну, к сожалению, это не так. Потому что Россия ядерная страна, но против нее гибридная война, прокси-война в Украине очень даже ведется. С немецкими «леопардами», с американскими «абрамсами», с чешскими «вампирами». Вот и все. Поэтому да, я полагаю, что сейчас в мире, а в мире всего идет примерно 15 пар конфликтов вооруженных, которые то затухают, то усиливаются, то конфликт между Израилем и Ираном – самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны.