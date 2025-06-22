Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты

К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Игорь Валерьевич, война Израиля против Ирана – часть переговорной стратегии Трампа?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

Я думаю, что нет. Здесь все-таки Трамп, наверное, искренне надеялся, что он заключит сделку. Отсюда и даже нынешняя нерешительность Трампа. Я думаю, что для него как раз, как для бизнесмена, именно логика сделок, в общем-то, первична. Потому что если бы он готов был на военную кампанию, он изначально бы с Израилем договорился. А тут мы видим, что скорее наоборот. Нетаньяху, в общем-то, подразумевал, что приход Трампа открывает для Израиля окно возможностей для того, чтобы решить многие вопросы. Во-первых, действительно удержаться у власти и постоянно воевать, воевать, вот как вы отметили в самом начале. Действительно такая логика. А во-вторых, что Израилю удастся Соединенные Штаты все-таки втянуть в этот конфликт. Не зря Нетаньяху после начала ударов по Ирану заявил, что он начал готовить эту операцию с ноября. То есть ровно тогда, когда Трамп выиграл выборы. И он надеется, что все-таки сможет затащить Соединенные Штаты на свою сторону. А европейцы пойдут точно таким же путем. Опять же, потому что они не могут пойти против Соединенных Штатов, тем более сейчас, когда они торгуются по пошлинам с американцами. Поэтому я думаю, что в какой-то степени здесь именно такая смелая ставка Нетаньяху на то, что он поставит Соединенные Штаты в положение, в котором нельзя будет отказаться. Он уже сделал первый шаг, поэтому ты должен включиться в этот конфликт. И пока, в общем-то, все к этому идет.

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:

На мой взгляд, это как раз часть такой договорной политики Трампа. То есть у него весьма странные понятия сделки. То есть если вы не хотите договариваться, мы вас заставим. Есть в юриспруденции такое понятие, как «кабальная сделка». Вот, собственно, к чему он хочет принудить Иран. И заметьте, мы будем оперировать только фактами. Он дал 60 дней Ирану на принятие решения. И он же говорит, заметьте, на 61-й день началась операция Израиля. А Мерц проговаривается, что вот Израиль делает для Запада грязную работу. То есть это как раз и есть часть переговорной стратегии Трампа. Причем он наложил вето на убийства Аятолла Хаменеи, ну, для того, чтобы не разрушить режим, а все-таки режим очень сильно ослабить и попытаться его принудить вот именно к договору. О чем Трамп и говорил. Он даже начал фантазировать на днях на тему, что Иран вот после таких ударов готов к разговору. А зачем же были нужны эти удары? Лучше бы раньше согласился. На что Аятолла дал команду вызвать в МИД Ирана представительницу Швейцарии, которая от имени США там работает, вручили ей официальную ноту, что не надо придумывать, не надо врать, никакие переговорные предложения от Ирана в сторону США не идут. Тем не менее Трамп таким образом проговорился, что это его стратегия. Заставить Иран методом ударов Израиля и вот уже такой подбитый Иран пытаться склонить к своему решению, которое он им хочет навязать. Он даже свою разведку не слушает. Ему разведка уже говорит: слушай, там им три года еще до бомбы. Не-не-не, мне все равно, у меня своя стратегия, у меня свой план. Вот что делает Трамп. Но я абсолютно согласен с коллегами, что с Ираном он ошибся. Это не Сирия, не Ливия, не Ирак даже. То есть там серьезное, мощное государство, 100-миллионное, религиозных фанатиков. И это громадная проблема для Соединенных Штатов.