Сухов: конфликт на Ближнем Востоке является звеном в глобальном противостоянии США и Китая

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, процессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:

Мы говорим, конечно, о том, что сейчас развернулся полномасштабный конфликт. Причем он не между двумя странами, как я это вижу. Это не конфликт Израиля и Ирана, который, конечно, длится уже десятилетия и связан с радикальными идеологиями, господствующими в обеих странах. Махдизм и приближение конца света – это в Иране, сионизм – в Израиле. Я вижу, что этот конфликт сейчас является еще одним звеном в глобальном противостоянии США и Китая, поскольку Иран является одним из звеньев в торговом пути, который строит Китай с востока на запад. При этом еще и звеном в пути с севера на юг, что очень важно для России. И мы видим, как за 2024 год Иран был выбит практически из Сирии, потерял влияние в Восточном Средиземноморье. Хезболла и хуситы в Йемене сильно ослаблены, и сейчас идет попытка его добить просто-напросто, поскольку, конечно, речь идет не о ядерном оружии, а о том, чтобы сменить режим.