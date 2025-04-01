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В Борисовском лесхозе планируется высадить около 150 тыс. деревьев

01 апреля 2025 14:10
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Все больше людей присоединяются к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё». Поучаствовать могут все желающие, чтобы внести и свой вклад в восстановление природного богатства. В Минской области планируется создание более 550 гектаров новых лесных культур. А подготовлено порядка 3 миллионов саженцев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском лесхозе планируется высадить около 150 тыс. деревьев-2

В этот раз трудовой десант высадился на территории Борисовского лесхоза. Ранее на участке площадью в 0,4 гектара проводилась вырубка, поэтому пустоты необходимо заполнить. На помощь лесникам приехали учащиеся 24-й средней школы. Вместо учебников и ручек, главные инструменты для ребят сегодня – ведра и перчатки. К слову, ребята состоят в школьном лесничестве «Экопатруль».

В Борисовском лесхозе планируется высадить около 150 тыс. деревьев-4

Алина Клишеанец, учащаяся средней школы № 24 Борисова:
Участвуем мы уже 2 года в этом, сажаем ели и сосны. Нам это очень нравится.

Ребятам рассказали и показали все правила посадки. Расстояние между саженцами должно быть примерно 60-80 сантиметров.

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная лесная политика

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