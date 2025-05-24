Александр Лукашенко ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах

Рабочая командировка главы государства по регионам продолжается. 24 мая Александр Лукашенко на Полесье. И вновь тема № 1 – переработка. На этот раз речь о производстве топливных пеллет. Это перспективное для Беларуси направление, которое нужно развивать активнее, отметил белорусский лидер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах. Речь о котельном оборудовании отечественного производства.

Владислав Ковалев, генеральный директор ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»:

Что такое блочно-модульная котельная? Это здание. Дальше котел. Он идет как собственного завода-изготовителя, так и белорусских производителей. Сейчас практически не используется импортное. Дальше – насосное оборудование, запорная арматура. Все это, в принципе, практически 80 % белорусского производства. Или же наших соседей, России. Дальше ничего другого нет.