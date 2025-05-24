Александр Лукашенко ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах
Рабочая командировка главы государства по регионам продолжается. 24 мая Александр Лукашенко на Полесье. И вновь тема № 1 – переработка. На этот раз речь о производстве топливных пеллет. Это перспективное для Беларуси направление, которое нужно развивать активнее, отметил белорусский лидер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах. Речь о котельном оборудовании отечественного производства.
Владислав Ковалев, генеральный директор ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»:
Что такое блочно-модульная котельная? Это здание. Дальше котел. Он идет как собственного завода-изготовителя, так и белорусских производителей. Сейчас практически не используется импортное. Дальше – насосное оборудование, запорная арматура. Все это, в принципе, практически 80 % белорусского производства. Или же наших соседей, России. Дальше ничего другого нет.
Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности:
На сегодня у нас в стране из более чем 11 тысяч энергоисточников больше 7 тысяч переведены на использование местных видов топлива, это 66 %. С 2010 года 350 котельных сугубо переведены с природного газа на местные виды топлива. По мощности это сопоставимо с работой одного блока атомной электростанции. Ежегодный объем использования местного топлива позволяет нам замещать 3 миллиарда кубометров природного газа. Потенциал еще сегодня есть. Несмотря на то, что у нас уже 40 районов в стране имеют долю местных энергоресурсов более 70 %, мы на этом не останавливаемся. На ближайшую пятилетку мы запланировали перевод сугубо на пеллеты не менее 125 котельных.
Глава государства дал высокую оценку увиденному. Тем не менее подходы к работе по отдельным направлениям нужно дошлифовать.
Подробности – в следующем эфире.