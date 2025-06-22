Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, доцент:

Я думаю, что Израилю не удастся уничтожить программу, потому что это нужно было сделать либо сразу, в первые часы, либо это уже отложенный. Что мы видим сегодня в информационном пространстве? Это заявления американских экспертов, которые говорят о том, что Иран вообще не разрабатывает никакое ядерное оружие. Ну, мы знаем, что так не может быть вообще, что он не разрабатывает. Речь идет только об обогащении урана, тем не менее. И вот эта вся ситуация, она как раз свидетельствует о том, что Израиль выполнить свои задачи, поставленные непросто не сможет, то есть ситуация развивается, а Израилю теперь придется идти за ситуацией.