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Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу

22 июня 2025 19:27
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К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».

Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу-2

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, доцент:
Я думаю, что Израилю не удастся уничтожить программу, потому что это нужно было сделать либо сразу, в первые часы, либо это уже отложенный. Что мы видим сегодня в информационном пространстве? Это заявления американских экспертов, которые говорят о том, что Иран вообще не разрабатывает никакое ядерное оружие. Ну, мы знаем, что так не может быть вообще, что он не разрабатывает. Речь идет только об обогащении урана, тем не менее. И вот эта вся ситуация, она как раз свидетельствует о том, что Израиль выполнить свои задачи, поставленные непросто не сможет, то есть ситуация развивается, а Израилю теперь придется идти за ситуацией.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Ольга Лазоркина

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