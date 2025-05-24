Лукашенко о пеллетах: «Нам надо это развивать на будущее»

Рабочая командировка главы государства по регионам продолжается. 24 мая Александр Лукашенко на Полесье. И вновь тема № 1 – переработка. На этот раз речь о производстве топливных пеллет. Это перспективное для Беларуси направление, которое нужно развивать активнее, отметил белорусский лидер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Топливные капсулы – тема не новая. Несколько лет назад Александр Лукашенко поставил задачу организовать в стране производство пеллет. Это экологически чистая продукция, при этом теплотворная способность сопоставима с каменным углем. Еще одно преимущество – гранулы удобны в транспортировке. Предполагалось, что продукция будет поставляться в ЕС, но ввиду санкций произошла переориентация на внутренний рынок.

Тем более, что экономическая целесообразность очевидна. Начиная с автоматизации процесса: один человек может контролировать несколько установок, причем с мобильного устройства. И заканчивая сырьем для производства пеллет – его в стране более чем достаточно.