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Как самые маленькие белорусы помогают в высадке лесов? Рассказываем про «Экопатруль»

08 апреля 2025 13:19
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К доброй инициативе по восстановлению зеленого богатства Беларуси «Дай лесу новае жыццё» подключились все. В Минской области планы по посадке масштабные. Сосны, ели, дубы и березы: более 2,8 миллионов саженцев пустят корни по всей территории Минщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Как самые маленькие белорусы помогают в высадке лесов? Рассказываем про «Экопатруль»-2

Понимание ценности лесов в Борисовском районе прививают с ранних лет. Тому пример – школьное лесничество «Экопатруль». Трудовой десант в составе неравнодушных школьников высадился на территории Борисовского лесхоза. В планах у ребят – заполнить после вырубки леса новыми деревьями почти половину гектара. Вместо учебников и ручек, главные инструменты для ребят сегодня – ведра и перчатки.

Как самые маленькие белорусы помогают в высадке лесов? Рассказываем про «Экопатруль»-4

Среди помощников – совсем юные малыши из дошкольного лесничества Староборисовского детского сада. Активные ребята в формате игры прошли обучение. После приступили к посадке.

Как самые маленькие белорусы помогают в высадке лесов? Рассказываем про «Экопатруль»-6

Матвей Пастушков, учащийся Староборисовского детского сада Борисовского района:
Мы приехали посадить елочки, чтобы рос красивый зеленый лес.

Как самые маленькие белорусы помогают в высадке лесов? Рассказываем про «Экопатруль»-8

Александр Масловский, учащийся Староборисовского детского сада Борисовского района:
Мне хотелось посмотреть, как садят лес, и самому попробовать. Я попробовал посадить елочку, и мне понравилось.

За период доброй акции в Борисовском районе планируется высадить около 150 тысяч деревьев. Стоит задача оперативно заполнить пробелы молодыми растениями.

Подробности смотрите в видео.

# Государственная лесная политика # природа Беларуси # Дети

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