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«Ювентус» разгромил «Видад» в матче клубного ЧМ по футболу

22 июня 2025 19:39
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«Ювентус» разгромил «Видад» в матче клубного ЧМ по футболу-0

«Ювентус» уверенно разгромил «Видад» со счетом 4:1 во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США. Об этом пишет РИА Новости.

Два гола забил Кенан Йылдыз, один – Душан Влахович с пенальти, а еще одним голом стал автогол игрока «Видада». У Марокко единственный гол забил Тембинкоси Лорч.

В группе с шестью очками лидируют итальянцы «Ювентус», а «Манчестер Сити» с тремя очками идет на втором месте и имеет матч в запасе. У «Видада» и «Аль-Айна» по нолю очков. Турнир с участием 32 клубов завершится 13 июля.

Фото: pixabay

# Футбол

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