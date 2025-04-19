Прямой эфир

Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!»

19 апреля 2025 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!». В Воложинском районе они высадили 60 тысяч саженцев хвойных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!»-2

Эту трудовую инициативу посвятили 80-летию Великой Победы. Был установлен и своего рода рекорд. Новый лес появился на площади в 10 гектаров.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Земля белорусская, она действительно многострадальная. В этом году 80 лет Великой Победы. Через Беларусь проходили многие войны, но самое главное – это Великая Отечественная война. Когда вся территория Республики Беларусь была оккупирована, горело все: леса, поля. Но тем не менее благодаря трудолюбию белорусского народа мы сегодня видим, что наша страна зеленеет, расцветает с каждым днем и с каждым годом. И это всё делаем мы, белорусы.

Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!»-4

На делянке в Першайском лесхозе трудились около 200 сотрудников МВД, лицеистов, курсантов, воспитанников патриотических клубов. И их помощь действительно ощутима.

Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!»-6

Владимир Ботян, директор Воложинского лесхоза:
Акция у нас продолжается, она будет длиться до 1 мая. С Министерством внутренних дел и благодаря министру Кубракову Ивану Владимировичу мы уже четвертый год сажаем лес на территории Першайского лесничества. Порядка 60 тысяч сеянцев сосны и саженцев ели будет высажено на этой площади.

Такие акции не только укрепляет экосистему, но и подчеркивает важность совместных усилий в деле благоустройства нашей страны.

# МВД Республики Беларусь # Иван Кубраков # Государственная лесная политика # Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
Ветераны войны в Афганистане приняли участие в работах по благоустройству Минска
19 апреля 2025 10:57

Ветераны войны в Афганистане приняли участие в работах по благоустройству Минска

Православные верующие завершают последние приготовления к празднику Пасхи
19 апреля 2025 10:35

Православные верующие завершают последние приготовления к празднику Пасхи

В Минске прошёл национальный конкурс пасхальной выпечки
19 апреля 2025 08:48

В Минске прошёл национальный конкурс пасхальной выпечки