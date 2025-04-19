Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!». В Воложинском районе они высадили 60 тысяч саженцев хвойных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!». В Воложинском районе они высадили 60 тысяч саженцев хвойных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту трудовую инициативу посвятили 80-летию Великой Победы. Был установлен и своего рода рекорд. Новый лес появился на площади в 10 гектаров.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Земля белорусская, она действительно многострадальная. В этом году 80 лет Великой Победы. Через Беларусь проходили многие войны, но самое главное – это Великая Отечественная война. Когда вся территория Республики Беларусь была оккупирована, горело все: леса, поля. Но тем не менее благодаря трудолюбию белорусского народа мы сегодня видим, что наша страна зеленеет, расцветает с каждым днем и с каждым годом. И это всё делаем мы, белорусы.
На делянке в Першайском лесхозе трудились около 200 сотрудников МВД, лицеистов, курсантов, воспитанников патриотических клубов. И их помощь действительно ощутима.
Владимир Ботян, директор Воложинского лесхоза:
Акция у нас продолжается, она будет длиться до 1 мая. С Министерством внутренних дел и благодаря министру Кубракову Ивану Владимировичу мы уже четвертый год сажаем лес на территории Першайского лесничества. Порядка 60 тысяч сеянцев сосны и саженцев ели будет высажено на этой площади.
Такие акции не только укрепляет экосистему, но и подчеркивает важность совместных усилий в деле благоустройства нашей страны.