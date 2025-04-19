Представители МВД поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!»

Эту трудовую инициативу посвятили 80-летию Великой Победы. Был установлен и своего рода рекорд. Новый лес появился на площади в 10 гектаров.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Земля белорусская, она действительно многострадальная. В этом году 80 лет Великой Победы. Через Беларусь проходили многие войны, но самое главное – это Великая Отечественная война. Когда вся территория Республики Беларусь была оккупирована, горело все: леса, поля. Но тем не менее благодаря трудолюбию белорусского народа мы сегодня видим, что наша страна зеленеет, расцветает с каждым днем и с каждым годом. И это всё делаем мы, белорусы.