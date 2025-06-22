России экономически выгоден конфликт Израиля и Ирана, но без эскалации – Юшков

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

С одной стороны, конечно, Россия заявляет о дипломатическом решении данной проблемы, о некой, может быть, не то что сделке, но за диалог, дипломатическое решение. С другой стороны, экономически России выгодно повышение цен на нефть, которая стала результатом данного конфликта. Буквально за один день цены выросли больше чем на 10 долларов на каждый баррель. Долгое время цены держались в районе 62 долларов за баррель сорта «Brent», потом вскочили до 78 и скорректировались. Вот 74 последнее время – так и находится. И российская нефть тоже подросла. Она со скидкой 10 долларов на каждый баррель примерно торгуется. Поэтому она была вообще около 55, стала 65.

И России выгодно, но без эскалации данного конфликта, потому что эскалация подразумевает втягивание непосредственно сразу Соединенных Штатов в конфликт, чтобы они не просто помогали Израилю защищаться, там ПВО обеспечивали, разведанные и так далее, а наносили удары по самому Ирану. И тогда Иран, в общем-то, почувствовав некую угрозу, может перекрыть Ормузский пролив. А Ормузский пролив – это 20-25 % мировой торговли ежесуточно нефтью и порядка 30 % жирным природным газом. И понятно, что тогда долго это продлиться не может. И страны Залива будут помогать западным государствам решить проблему прохождения через Ормузский пролив. И вот тогда уже гарантированно попытаются со стороны Запада сместить режим в Иране. Поэтому России такой сценарий не выгоден.