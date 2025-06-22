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NYT сообщила время удара США по иранским ядерным объектам

22 июня 2025 19:31
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NYT сообщила время удара США по иранским ядерным объектам-0

В ночь на 22 июня (около 2:00 по мск) Соединенные Штаты нанесли авиационные удары по ядерным объектам Ирана в Фордо и Натанзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Тегерана, обвинив его в создании тайной военной ядерной программы. Иран отрицал эти обвинения, делая упор на мирный характер своих разработок.

В ответ Тегеран начал поражать израильские военные базы ракетами и беспилотниками. В результате пострадали жилые кварталы, погибло более 400 человек в Иране и более 20 в Израиле.

Две стороны продолжают обмениваться ударами, усиливая военное противостояние. При этом Израиль угрожает уничтожить ядерную базу Ирана, а Иран требует прекратить атаки.

Фото: pixabay

# Международная политика

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