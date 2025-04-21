Лукашенко – Кулику: спрос на дома Минлесхоза есть, надо больше!
Создать условия для людей! Александр Лукашенко определил приоритеты в развитии поселков городского типа. Президент 21 апреля посетил деревообрабатывающее производство в Копыси, где ознакомился с работой Оршанского лесхоза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту тему развил министр лесного хозяйства, когда речь зашла о строительстве деревянных домиков, пользующихся высоким спросом. В ходе обсуждения Александр Кулик обратился к Президенту с просьбой – разрешить продавать работникам лесного хозяйства арендное жилье в собственность. Глава государства обозначил возможные условия реализации такого предложения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Большой спрос на твое жилье, но ты мало производишь эти дома.
– Так 9 производств еще на 2025 год.
– Понятно, но надо удовлетворять спрос.
– Мы хотим и своим строить, 35 домов построили.
– Ну что ты, 35 домов?
– Ну, 35 на этот год, 50…
– Два мужика раньше могли срубить за сезон 35 твоих домов. А ты всем министерством 35 домов. Если иметь в виду, что раньше ты ничего не строил, не делал, вроде бы 35.
– Это для своих. А так 150 мы реализовали.
– Надо больше. Спрос есть. По ценам будь аккуратен, чтобы люди не отказались от твоего жилья. Надо прекратить. Вот взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города.
– Задачу я поставил – только в агрогородках. Чтобы был садик, амбулатория.
– Но под заказ.
– Товарищ Президент, если бы разрешили через лет 10 их приватизировать людям, которые добросовестные.
– Хорошо, только за те деньги, которые это будет строить. Не вопрос.
– Он будет относиться бережно к этому домику, жить.
– Это условия. Ты работаешь здесь, тебе арендное жилье построили. Руководитель, который за этот дом платит, приглашает тебя и говорит: вот цена. Хорошо. Но второе – ему же надо, чтобы люди работали здесь. Значит, работать здесь думаешь? Думаю. Это главное. Работать дальше здесь и цена. Плати деньги, работаешь, подписываешь договор, нет – до свидания.
– Да, абсолютно так.
– Что тут плохого? Пускай покупает человек дом. А мы за эти деньги еще один построим.
Доложили Президенту и об обеспеченности деревообрабатывающей отрасли сырьем, а также о показателях работы Оршанского лесхоза. В 2024 году объем заготовки продукции здесь составил без малого 259 тысяч кубических метров, что выше показателей 2023-го. Вырос в полтора раза в 2024 году и экспорт пиломатериалов. Во все вопросы глава государства вникает досконально: ознакомился с техникой, которую используют лесхозы, понаблюдал за работой деревообрабатывающего участка, оценил изделия Оршанского лесхоза.
На этом поездка белорусского лидера не завершилась. Из производственных цехов Президент решил без предупреждения направиться прямиком на местный молочный завод. А следом – в пекарню.
Все подробности расскажем в следующем выпуске.