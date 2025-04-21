Лукашенко – Кулику: спрос на дома Минлесхоза есть, надо больше!

Создать условия для людей! Александр Лукашенко определил приоритеты в развитии поселков городского типа. Президент 21 апреля посетил деревообрабатывающее производство в Копыси, где ознакомился с работой Оршанского лесхоза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту тему развил министр лесного хозяйства, когда речь зашла о строительстве деревянных домиков, пользующихся высоким спросом. В ходе обсуждения Александр Кулик обратился к Президенту с просьбой – разрешить продавать работникам лесного хозяйства арендное жилье в собственность. Глава государства обозначил возможные условия реализации такого предложения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Большой спрос на твое жилье, но ты мало производишь эти дома.

– Так 9 производств еще на 2025 год.

– Понятно, но надо удовлетворять спрос.

– Мы хотим и своим строить, 35 домов построили.

– Ну что ты, 35 домов?

– Ну, 35 на этот год, 50…

– Два мужика раньше могли срубить за сезон 35 твоих домов. А ты всем министерством 35 домов. Если иметь в виду, что раньше ты ничего не строил, не делал, вроде бы 35.

– Это для своих. А так 150 мы реализовали.

– Надо больше. Спрос есть. По ценам будь аккуратен, чтобы люди не отказались от твоего жилья. Надо прекратить. Вот взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города.

– Задачу я поставил – только в агрогородках. Чтобы был садик, амбулатория.

– Но под заказ.

– Товарищ Президент, если бы разрешили через лет 10 их приватизировать людям, которые добросовестные.

– Хорошо, только за те деньги, которые это будет строить. Не вопрос.

– Он будет относиться бережно к этому домику, жить.

– Это условия. Ты работаешь здесь, тебе арендное жилье построили. Руководитель, который за этот дом платит, приглашает тебя и говорит: вот цена. Хорошо. Но второе – ему же надо, чтобы люди работали здесь. Значит, работать здесь думаешь? Думаю. Это главное. Работать дальше здесь и цена. Плати деньги, работаешь, подписываешь договор, нет – до свидания.

– Да, абсолютно так.

– Что тут плохого? Пускай покупает человек дом. А мы за эти деньги еще один построим.