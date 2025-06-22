Депутат Европарламента: уничтожить Иран будет очень сложно и это будет чревато очень опасными последствиями

Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии:

Я все еще не увидел какую-то очень хорошо продуманную реакцию, потому что мне бы хотелось, чтобы руководители Европейского союза заняли категорическую позицию против таких ударов, потому что я не думаю, что сделало правительство Биньямина Нетаньяху отразится хорошо на процессе на Ближнем Востоке. Я думаю, что это очень опасный тренд и что если дела будут продолжаться в этом русле, то это будет очень опасно не только для Ближнего Востока, но и для Европы и вообще для всего мира.

Так что мне бы хотелось, чтобы руководители Европейского союза были очень категорически против таких действий, что делают руководители государства Израиля. Я не думаю, что действия Нетаньяху благоприятствуют заключению мирного договора, я не думаю, что Нетаньяху и его команда стремятся к миру. Как мне представляется, основный акцент у них, основная идея – уничтожить буквально Иран. А это очень опасно, потому что Иран – это не Сирия, Иран – это не Ливия или не Ирак. Так что уничтожить Иран будет очень сложно и это будет чревато очень опасными последствиями.