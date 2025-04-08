Династия лесничих! Девушка рассказала, почему решила пойти по стопам отца

К доброй инициативе по восстановлению зеленого богатства Беларуси «Дай лесу новае жыццё» подключились все. В Минской области планы по посадке масштабные. Сосны, ели, дубы и березы: более 2,8 миллионов саженцев пустят корни по всей территории Минщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Трудятся над восстановлением зеленых богатств в лесхозе более 600 человек. Среди них, словно саженцы в лесу среди больших деревьев, трудятся и молодые кадры. Одна из них – Татьяна Макарчик, помощник лесничего в Борисовском лесхозе. Она специалист леса уже во втором поколении. До этого в отрасли трудился ее отец.

Татьяна Макарчик, помощник лесничего Зачистского лесничества Борисовского опытного лесхоза:

Работа в лесной области связана с тем, что пять лет назад поступила в Белорусский государственный технический университет. Связала свою жизнь с лесным хозяйством благодаря своему папе. Он проработал более 30 лет в лесном хозяйстве, в лесной отрасли. Он оператор Харвестера у меня, и я решила пойти по его стопам. Мы поступили, отучились четыре года, с удовольствием учеба проходила.

Татьяна Макарчик:

Почему выбрала именно специализацию «лесного хозяйства»? Наверное, именно потому, что специальность направлена конкретно на работу с лесом в прямом смысле этого слова: я взаимодействую, я там бываю, я работаю, я его выращиваю, мы его лечим, удаляем насаждения, которые уже засохли, и восстанавливаем лес посадкой новых свежих культур.