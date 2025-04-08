Династия лесничих! Девушка рассказала, почему решила пойти по стопам отца
К доброй инициативе по восстановлению зеленого богатства Беларуси «Дай лесу новае жыццё» подключились все. В Минской области планы по посадке масштабные. Сосны, ели, дубы и березы: более 2,8 миллионов саженцев пустят корни по всей территории Минщины, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Трудятся над восстановлением зеленых богатств в лесхозе более 600 человек. Среди них, словно саженцы в лесу среди больших деревьев, трудятся и молодые кадры. Одна из них – Татьяна Макарчик, помощник лесничего в Борисовском лесхозе. Она специалист леса уже во втором поколении. До этого в отрасли трудился ее отец.
Татьяна Макарчик, помощник лесничего Зачистского лесничества Борисовского опытного лесхоза:
Работа в лесной области связана с тем, что пять лет назад поступила в Белорусский государственный технический университет.
Связала свою жизнь с лесным хозяйством благодаря своему папе. Он проработал более 30 лет в лесном хозяйстве, в лесной отрасли. Он оператор Харвестера у меня, и я решила пойти по его стопам. Мы поступили, отучились четыре года, с удовольствием учеба проходила.
Татьяна Макарчик:
Почему выбрала именно специализацию «лесного хозяйства»? Наверное, именно потому, что специальность направлена конкретно на работу с лесом в прямом смысле этого слова: я взаимодействую, я там бываю, я работаю, я его выращиваю, мы его лечим, удаляем насаждения, которые уже засохли, и восстанавливаем лес посадкой новых свежих культур.
Татьяна Макарчик:
Я рассчитывала, что я буду взаимодействовать именно с лесом, в связи с тем, что профессия такая. Да, мне повезло, что я стала помощником. Помощник напрямую взаимодействует.
Я жила с раннего возраста в частном доме, и для меня поездка к бабушке, в деревню, я росла на просторах леса, проводила свое детство в полях, мы были самостоятельными детьми, и это близко душе моей.
Каждый год Борисовский лесхоз пополняется новыми кадрами. В этом году по распределению в организацию пришли 11 человек.
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