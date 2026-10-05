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Новости по тегу #Дмитрий Городецкий

В Брестском районе открыли современный профилакторий для телят
05 октября 2026 17:07

В Брестском районе открыли современный профилакторий для телят

Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн
30 мая 2026 16:53

Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн

Аграрии Брестской области планируют расширять площади под люцерну
27 мая 2026 08:20

Аграрии Брестской области планируют расширять площади под люцерну

Исторический рекорд – аграрии Брестчины впервые намолотили более полутора млн тонн зерна
29 августа 2025 10:42

Исторический рекорд – аграрии Брестчины впервые намолотили более полутора млн тонн зерна

Участвуют студенты и промышленники – как решили кадровый вопрос с механизаторами в Брестской области
19 июля 2025 16:42

Участвуют студенты и промышленники – как решили кадровый вопрос с механизаторами в Брестской области

Бессменный лидер по удою молока – как предприятия Брестской области задают темп всей стране?
09 февраля 2025 17:13

Бессменный лидер по удою молока – как предприятия Брестской области задают темп всей стране?

В Кобринском районе открыли два современных молочно-товарных комплекса
12 декабря 2024 08:40

В Кобринском районе открыли два современных молочно-товарных комплекса

После реконструкции в Каменецком районе открыли молочно-товарную ферму
05 ноября 2024 17:14

После реконструкции в Каменецком районе открыли молочно-товарную ферму

Десятки мероприятий ко Дню народного единства прошли по всей стране! Как белорусы чтят свою историю?
17 сентября 2024 18:11

Десятки мероприятий ко Дню народного единства прошли по всей стране! Как белорусы чтят свою историю?

Аграрии Барановичского района первыми в стране намолотили свыше 100 тысяч тонн зерновых
30 июля 2024 17:26

Аграрии Барановичского района первыми в стране намолотили свыше 100 тысяч тонн зерновых

В Бресте стартовал велопробег по Беларуси
08 июля 2024 12:02

В Бресте стартовал велопробег по Беларуси

Первый тысячник определился на полях Брестской области
01 июля 2024 18:13

Первый тысячник определился на полях Брестской области