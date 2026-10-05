Новости по тегу #Дмитрий Городецкий

Он рассчитан на 360 телят от рождения и до трех месяцев.
В этом сезоне в Брестской области планируют привлечь к уборочной около 340 сторонних специалистов. Каждый 9 – спасатель. Обеспеченность механизаторскими кадрами – 95 %.
Эта многолетняя культура – настоящий суперфуд для буренок.
Уже 4 октября лучших тружеников села Брестского региона будут чествовать на традиционном фестивале. «Дожинки» в 2025 году примет Белоозерск.
«У нас есть и молодежные экипажи, у нас есть и семейные экипажи – их немало. Даже до 20 человек помощников комбайнеров – это женщины». Об этом рассказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома.
В планах на 2025 год в Брестской области – строительство 46 молочно-товарных комплексов, 10 из них вновь по указу Президента.
Один из них вблизи деревни Подберье. Животноводческий объект рассчитан на 640 голов дойного стада. Здесь предусмотрен замкнутый цикл производства: от выращивания молодняка до получения готового продукта.
Она расположена в агрогородке Долбизно. Ранее здесь содержалось 600 буренок. Благодаря модернизации дойное стадо удалось увеличить в 2,5 раза.
В Скиделе почтили память людей, которые отдали жизни ради воссоединения Западной и Восточной Беларуси, в Гродно и Шклове открыли обновлённые медицинские объекты, в Кобрине устроили выставку достижений региона.
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