Десятки мероприятий ко Дню народного единства прошли по всей стране! Как белорусы чтят свою историю?
Десятки мероприятий в честь Дня народного единства прошли по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Скиделе почтили память людей, которые отдали жизни ради воссоединения Западной и Восточной Беларуси, в Гродно и Шклове открыли обновленные медицинские объекты, в Кобрине устроили выставку достижений региона, а в Гомеле дух народного единства не только зажег сердца людей на велопробеге, с телебашни гомельчане также необычным образом признались в любви к своей стране.
Обзор дня – в сборном репортаже Галины Буро.
Жители Скиделя долгие годы с гордостью передают эту историю из уст в уста. Ведь их предки смогли воспротивиться гнету польских панов. Когда местные коммунисты узнали об освободительном походе Красной армии на Западную Беларусь, решили: пора действовать. 17 сентября 1939 года подняли вооруженное восстание. Подключились местные жители.
Галина Буро, корреспондент:
Участники восстания захватили магистратуру, бурмистра Скиделя арестовали, а на крыше под бурные возгласы одобрения толпы сбросили польский флаг и установили красный, советский. Так в этом здании начал действовать революционный комитет.
Об этом узнали польские власти в Гродно и выслали отряд жестоко подавить восстание. Более 100 человек арестовали. После издевательств 18 из них расстреляли. Остановить зверства поляков удалось подоспевшим красноармейцам с бронетехникой. В течение часа местечко было освобождено. Погибших повстанцев похоронили с почестями в братской могиле. В Великую Отечественную сюда дозахоранивали павших воинов – и место в старом парке стало навсегда священным.
Почтить память борцов за свободу и справедливость пришел и Василий Казак. Считает для себя это личным долгом, ведь его родители тоже жили на территории Западной Беларуси в Кобринском районе. Отец рассказывал, насколько невыносима была политика полонизации.
Василий Казак, председатель Скидельского городского совета ветеранов:
Отец писал и как иголки под ногти, и как заливали уксус в нос.
Такими личными, сложными и героическими историями пронизан весь путь воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Событие, которые объединило и сплотило людей, дало право зваться белорусами и быть хозяевами на своей земле. Потому 17 сентября государственный праздник – День народного единства – отмечают по всей стране. По доброй традиции жители различных населенных пунктов получают подарки.
85-летие – круглая дата воссоединения Западной Беларуси и БССР, а еще и юбилейная для Брестской области. Ведь именно 17 сентября стало точкой отсчета поступательного развития региона в границах единой страны.
Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
Воссоединение в 1939 году, в том году, когда была образована Брестская область. Это восстановление той исторической справедливости. Сегодня и экономика работает достойно, несмотря на то, что сегодня мы чувствуем в определенной степени эти санкции, которые в отношении нас ввели. Тем не менее мы с 92 государствами торгуем.
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