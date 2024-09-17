Десятки мероприятий ко Дню народного единства прошли по всей стране! Как белорусы чтят свою историю?

Десятки мероприятий в честь Дня народного единства прошли по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Скиделе почтили память людей, которые отдали жизни ради воссоединения Западной и Восточной Беларуси, в Гродно и Шклове открыли обновленные медицинские объекты, в Кобрине устроили выставку достижений региона, а в Гомеле дух народного единства не только зажег сердца людей на велопробеге, с телебашни гомельчане также необычным образом признались в любви к своей стране. Обзор дня – в сборном репортаже Галины Буро.

Жители Скиделя долгие годы с гордостью передают эту историю из уст в уста. Ведь их предки смогли воспротивиться гнету польских панов. Когда местные коммунисты узнали об освободительном походе Красной армии на Западную Беларусь, решили: пора действовать. 17 сентября 1939 года подняли вооруженное восстание. Подключились местные жители.

Галина Буро, корреспондент:

Участники восстания захватили магистратуру, бурмистра Скиделя арестовали, а на крыше под бурные возгласы одобрения толпы сбросили польский флаг и установили красный, советский. Так в этом здании начал действовать революционный комитет.

Об этом узнали польские власти в Гродно и выслали отряд жестоко подавить восстание. Более 100 человек арестовали. После издевательств 18 из них расстреляли. Остановить зверства поляков удалось подоспевшим красноармейцам с бронетехникой. В течение часа местечко было освобождено. Погибших повстанцев похоронили с почестями в братской могиле. В Великую Отечественную сюда дозахоранивали павших воинов – и место в старом парке стало навсегда священным.

Почтить память борцов за свободу и справедливость пришел и Василий Казак. Считает для себя это личным долгом, ведь его родители тоже жили на территории Западной Беларуси в Кобринском районе. Отец рассказывал, насколько невыносима была политика полонизации.

Василий Казак, председатель Скидельского городского совета ветеранов:

Отец писал и как иголки под ногти, и как заливали уксус в нос.

Такими личными, сложными и героическими историями пронизан весь путь воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Событие, которые объединило и сплотило людей, дало право зваться белорусами и быть хозяевами на своей земле. Потому 17 сентября государственный праздник – День народного единства – отмечают по всей стране. По доброй традиции жители различных населенных пунктов получают подарки.

85-летие – круглая дата воссоединения Западной Беларуси и БССР, а еще и юбилейная для Брестской области. Ведь именно 17 сентября стало точкой отсчета поступательного развития региона в границах единой страны.