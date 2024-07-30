Аграрии Барановичского района первыми в стране намолотили свыше 100 тысяч тонн зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествование прошло по традиции на земле, которая принесла щедрый урожай.

На полях хозяйства «Крошин» поздравляют с весомым караваем весь район и отмечают лидеров уборочной. Первыми в области покорили все тысячные отметки в жатве и на отвозке зерна комбайнер Игорь Гаврик и водитель Вячеслав Трус. Их имена не сходят с полос местной прессы. За плечами первого – 3 тысячи тонн, второго – 4 тысячи. Механизатор Игорь Гаврик встречает свой 18-й уборочный сезон на новом комбайне отечественной сборки. В свое время оставил труд в агрономической службе в пользу техники и не прогадал.

Игорь Гаврик, механизатор Сельхозпредприятия «Крошин»:

Урожай хороший, погода была хорошая, устойчивая. Сейчас немножко испортилась. Техника не подводила. По тихонько и 2, и 3 тысячи. И дай бог еще может быть получится больше – результата добиться лучшего.

Вячеслав Трус, водитель сельхозпредприятия «Крошин»:

Это больше заслуга комбайнеров, что перевез 4 тысячи. Если они не будут жать, то и не будет моих результатов. Даже уже и не замечаешь эти цифры. Они ничего не значат. Самое главное урожай собрать без потерь и вовремя.

На полях хозяйства «Крошин» урожайность зерновых превышает 71 центнер с гектара – самая высокая в районе. В уборочной – ровно экватор. Погода дала фору аграриям в 1 месяц, что позволило северу области вырваться в лидеры. Но потенциал барановичской земли выше, – отмечают специалисты. Аграрии могут приблизиться и к валовому сбору в 200 тысяч тонн урожая.

Иван Заяц, директор сельхозпредприятия «Крошин»:

Пшеница озимая на сегодняшний день дает 80 центнеров с гектара, озимого ячменя получили 70,5 с гектара. И в принципе все остальные культуры еще находятся на поле. Погодные условия все-таки сегодня нас немножко сдерживают, но должно к концу недели распогодиться, будем завершать уборочную кампанию – осталось около 2 недель уборки.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Желание людей огромное. Ресурсы все есть: материальные, человеческие. Было приобретено более 60 комбайнов в текущем году, поэтому достаточно серьезные обновления за последние 3-4 года. Это вдвойне приятно, когда наши люди в союзе с нашей техникой дают замечательный результат.