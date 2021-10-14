Председатель «Беллегпрома» об интернет-торговле: «Только через эти механизмы в ближайшем будущем будут усиливаться продажи»

Новости Беларуси. Биометрические паспорта, предприятия-роботы и электронное правительство – это то, что уже сегодня становится реальностью. В Бресте прошел второй региональный цифровой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалоговая площадка объединяет специалистов из разных сфер: от госорганов до IT-сообщества, промышленности и бизнеса, чтобы обсудить вопросы развития и перспективы цифровой трансформации Беларуси. На каждом форуме тон дискуссии задают представители самых успешно работающих отраслей региона. Гендиректор beCloud: без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособными – читать здесь.

Цифровизация пищевой и легкой промышленности, электронный документооборот в органах госуправления и на отдельных предприятиях – сферы, где цифровые технологии позволяют работать продуктивнее. Для сельского хозяйства – возможности точного земледелия, для легкой промышленности – совершенствование логистики как внутри страны, так и за ее пределами, роботизация производства – для решения кадрового вопроса.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы все сегодня понимаем, что интернет-торговля (маркетплейсы) с каждым годом, и даже пандемия более убедила наших промышленников, что без этого вектора и механизма продаж мы уже никуда не уйдем. В перспективе, конечно же, только через эти механизмы в ближайшем будущем будут усиливаться продажи той или другой продукции.