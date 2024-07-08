В Бресте стартовал велопробег по Беларуси

Впереди у них сотни километров увлекательного путешествия по Беларуси. В Бресте стартовал велопробег, приуроченный к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и празднику Собора белорусских святых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цитадель, оплот мужественности и героизма, встретила спортсменов-любителей торжественной тишиной. Велопробег не случайно начинается от стен Брестской крепости. В этом святом месте, которое в начале войны приняло на себя основной удар вражеских войск, особенно остро ощущается, как бесценен мир. Первоочередное – минута молчания и цветы памяти от благодарных потомков.

Иерей Михаил Мандрик, руководитель отдела по физической культуре и спорту Брестской епархии: Хотим отметить тех, кто сражался и кто молился. Благодаря их совместным усилиям мы сегодня живем в свободной стране, под мирным небом.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома: Нам приятно, что в очередной раз пробег стартует от святыни нашей Брестчины, от нашей Брестской крепости. Поэтому надеемся, что это придаст участникам велопробега дополнительные силы, чтобы они достойно могли, помня о наших дедах-прадедах, сделать свой маленький пробег.

Маршрут велопробега пройдет по Брестской, Гродненской и Минской областям. Команда из 30 человек преодолеет более чем 500 километров. Двигаться будут фактически безостановочно. По пути к брестским активистам будут присоединяться сотни спортсменов-любителей. Они посетят памятные места в 40 населенных пунктах Беларуси.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: По трассе запланированы в рамках пробега очень важные мероприятия в значимых местах памяти жертв Великой Отечественной войны с участием молодежи, ветеранов, общественности регионов.

Обратить внимание на подвиги, привлечь молодежь. Больше она должна привлекаться, где такие мероприятия проходят. В Барановичи заезжаем, Жировичи, Пружаны.

Финиширует велопробег в субботу, 13 июля, в Минске. Его участники посетят знаковые места столицы и направятся к Храму-памятнику в честь Всех Святых, где в полдень пройдет молебен.