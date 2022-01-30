«Есть интерес к качественному продукту». Брестская делегация везёт из Дубая контракты на миллионы долларов

Новости Беларуси. Всемирная выставка в Дубае – эпохальное по своему размаху событие, 192 страны как на ладони. Беларусь там полноправный участник. На этой неделе на EXPO-2020 презентовали первый регион страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Часть контрактов заключили очно, часть – онлайн. Тенденция мира, переживающего COVID. Как итог два контракта с компаниями из Китая, четыре – с резидентами Объединенных Арабских Эмиратов. Также сделки заключили с партнерами из Нигерии, Гонконга, Иордании, Румынии. 14 документов на общую сумму 18 миллионов долларов. А еще перспективы.

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Дмитрий Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома: С одной стороны, подыскать возможных партнеров для последующей реализации инвестиционных проектов и в Бресте, и в Брестской области. А с другой стороны, наладить новые контакты по реализации продукции, производимой в Брестской области, на экспорт. Надо сказать, что по отзывам представителей наших компаний первые результаты говорят о том, что, с одной стороны, есть хороший емкий платежеспособный рынок, с другой – есть интерес к качественному продукту, который производится у нас в Брестской области.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эффективный, продуктивный и разный на эмоции. Этот день Брестской области в Дубае на EXPO-2020 подходит к концу. Брестская делегация увозит с собой из солнечного Дубая не только хорошее настроение, но и контракты на сумму порядка 15 миллионов долларов. А еще десятки контактов для реализации будущих проектов. Над ними, правда, придется поработать.

На этом большая миссия брестского корреспондента в Дубае заканчивается. До встречи уже на просторах Брестской области.